Le gouvernement belge tente de faire passer la loi-programme et la réforme des pensions

Cette semaine, le gouvernement fédéral belge espère faire adopter la loi-programme et la réforme des pensions, après plusieurs échecs dus à l'opposition. La réforme des pensions introduit un bonus-malus et des coupes, tandis que la loi-programme comprend une indexation partielle des salaires et diverses taxes. Les manœuvres politiques et les délais serrés compliquent l'adoption.

Cette semaine, le gouvernement fédéral belge espère faire adopter par la Chambre la loi-programme, qui contient notamment l'indexation partielle des salaires (la 'centenindex'), ainsi que la réforme des pensions .

'À nouveau', car les tentatives précédentes ont buté sur des manœuvres politiques de l'opposition. De quoi s'agit-il exactement dans ces gros dossiers? Et la majorité réussira-t-elle cette fois? La réforme des pensions est un plan visant à rendre le système plus durable et abordable.

Elle prévoit entre autres un système de bonus-malus et des coupes importantes dans les pensions des fonctionnaires. Le texte a été envoyé au parlement en mars dernier par le cabinet Jambon, après des mois de préparation. Des ajustements ont été faits lors des discussions. Mi-mai, la réforme semblait prête pour le vote, mais les partis d'opposition (PVDA, Vlaams Belang, PS, Groen-Ecolo et Défi) ont fait obstruction en déposant des amendements et en les soumettant au Conseil d'État.

Cela a retardé le processus. Si cette semaine de nouveaux amendements sont déposés, le vote pourrait encore être repoussé. Le gouvernement espère cependant que cette fois, la réforme sera adoptée, même si l'opposition critique notamment le bonus-malus et la baisse des pensions des fonctionnaires. La loi-programme est une loi fourre-tout qui regroupe une série de décisions budgétaires de fin d'année dernière.

La mesure la plus marquante est l'introduction de la 'centenindex', une indexation partielle des salaires et allocations. Mais la loi prévoit aussi une hausse des accises sur le gaz, le mazout et les carburants, et une baisse sur l'électricité. Elle augmente également la taxe sur les comptes-titres et les assurances, la taxe sur les billets d'avion et la taxe bancaire, et durcit les conditions de déduction des frais d'auteur. Ce texte a également subi des retards.

L'opposition s'est opposée surtout à la centenindex, que les syndicats et les employeurs rejettent aussi. Ils ont proposé une alternative la semaine dernière. Lors de la cinquième tentative de discussion, le groupe Open VLD a demandé un renvoi en commission des Affaires sociales pour remplacer la centenindex par la proposition des partenaires sociaux.

Les premiers signes sont positifs, mais le gouvernement reste prudent, car la semaine dernière aussi tout le monde pensait que la loi serait adoptée, jusqu'à ce que Open VLD sorte un nouveau lapin de son chapeau. Le gouvernement surveille de près l'indice des prix à la consommation, qui sera publié jeudi matin. Si l'indice-pivot est dépassé non pas en juin comme prévu, mais déjà en mai, il faudra agir vite.

En cas de dépassement en mai, la nouvelle indexation s'applique à partir du 1er juin. Pour que la centenindex s'applique à la première indexation des salaires et allocations publics, la loi-programme doit être publiée au Moniteur belge avant le 1er juin. Si ce n'est pas le cas, le gouvernement devra indexer complètement (au lieu de partiellement) ces salaires et allocations trois mois plus tard, ce qui pèserait lourd sur le budget.

Pour la réforme des pensions, les doutes sont plus grands. Selon nos informations, le PVDA va tenter de déposer de nouveaux amendements et de les soumettre au Conseil d'État, estimant que celui-ci n'a pas eu assez de temps pour examiner les précédents. Si 50 députés soutiennent cette demande, le vote sera retardé. Il n'est pas certain que cela réussisse, car le Vlaams Belang ne semble pas enclin à suivre.

Pour la majorité et le cabinet Jambon, un nouveau retard serait surtout gênant, mais il reste du temps: la réforme des pensions n'entre en vigueur que le 1er janvier 2027. En revanche, si la loi-programme subit encore un retard cette semaine, cela pourrait causer davantage de maux de tête au gouvernement. Il faudrait alors espérer que l'adoption ait lieu en juin avant le dépassement prévu de l'indice-pivot de juin. Le prochain dépassement de l'indice-pivot n'est attendu qu'en décembre.

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