Le gouvernement déroge au règlement du Parlement pour la rentrée scolaire

Le gouvernement a dérogé au règlement du Parlement pour permettre aux écoles de se préparer à la rentrée. Mais c'est peu crédible. Les acteurs de l'école m'ont dit que quelques jours de plus n'auraient pas changé grand-chose.

Le gouvernement a dérogé au règlement du Parlement pour permettre aux écoles de se préparer à la rentrée. Mais c'est peu crédible. Les acteurs de l'école m'ont dit que quelques jours de plus n'auraient pas changé grand-chose.

L'explication la plus rationnelle est que le gouvernement voulait. La séquence démontre la rupture totale des canaux de concertation et de négociation avec le monde de l'école, des directions aux enseignants et autres pouvoirs organisateurs. Le gouvernement espère que le vote du décret calme le mouvement et que ce ne soit qu'un mauvais souvenir.

Leur calcul est simple : c'est bientôt la fin de l'année ; pour le mois à venir, la mobilisation restera forte dans les écoles les plus en pointe. Puis ce seront les vacances d'été. Tout l'enjeu est déjà sur la rentrée de septembre, où les écoles vont expérimenter sur le terrain. À quel point les écoles et les enseignants touchés pourront-ils s'organiser ?

Le gouvernement considère que le mouvement est largement émotionnel et que cette émotion retombera quand les mesures seront effectives. C'est clair, il table sur l'épuisement du mouvement social. La plus longue grève de l'enseignement francophone. Plusieurs semaines de bras de fer entre février et début juin 96.

Le gouvernement PS/PSC s'était montré ferme dans ses mesures d'économie. Après des semaines de combat, les syndicats avaient suspendu la grève fin mai, officiellement pour faire passer les examens. Officieusement, parce qu'ils n'avaient déjà plus beaucoup de perspectives de négociations et que la mobilisation s'émoussait. À la rentrée de septembre, malgré les promesses des leaders syndicaux, la mobilisation n'avait jamais repris.

La séquence de l'époque peut laisser penser que la détermination du gouvernement et le calendrier des vacances peut payer. Mais 1996 est la fin d'un long cycle qui avait débuté en 1990. Ici on est plutôt au début d'un cycle. Pour éviter l'emballement, le gouvernement devra se montrer plus enclin à l'écoute et à la concertation qu'aujourd'hui, par exemple sur le dossier du CDI enseignant ou la réforme du qualifiant.

Ensuite, après 1996, les deux partis au pouvoir à l'époque, le PS et le PSC, avaient tous les deux lourdement perdu les élections qui avaient suivi. Tabler sur l'épuisement sans avoir un plan pour se réconcilier avec l'école serait donc un pari hautement risqué pour le MR et les Engagés





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