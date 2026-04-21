Le gouvernement fédéral débloque 80 millions d euros pour contrer la crise énergétique

Pour soutenir les ménages et les entreprises face à la hausse des prix de l énergie, le gouvernement fédéral a approuvé un plan d aide de 80 millions d euros incluant des mesures fiscales sur les indemnités kilométriques et un renforcement des aides sociales.

Face à une conjoncture économique marquée par une volatilité persistante des marchés de l énergie , le gouvernement fédéral belge a pris la décision déterminante de débloquer une enveloppe budgétaire exceptionnelle de 80 millions d euros. Cette mesure, annoncée à l issue d une réunion nocturne du kern, vise à amortir le choc financier subi par les ménages et les entreprises sur une période charnière de trois mois. La décision intervient dans un climat d incertitude mondiale, exacerbé par les tensions géopolitiques au Moyen-Orient qui exercent une pression haussière constante sur les prix des carburants et du chauffage. Les décideurs politiques ont ainsi cherché un équilibre entre la responsabilité budgétaire et la nécessité impérieuse de protéger le pouvoir d achat des citoyens les plus exposés.

La répartition de ces fonds reflète une stratégie articulée autour de deux axes principaux. Le premier pilier, doté de 60 millions d euros, consiste en un incitant fiscal audacieux visant à encourager les employeurs à accroître ou à instaurer des indemnités kilométriques plus généreuses pour leurs salariés. Cette initiative reconnaît le rôle crucial du véhicule personnel dans la mobilité pendulaire tout en cherchant à alléger le poids financier que représente le trajet domicile-travail pour les travailleurs. En incitant les entreprises à revaloriser ces indemnités, le gouvernement espère neutraliser une partie de la hausse des coûts de transport, garantissant ainsi le maintien de l activité économique dans un environnement de prix en constante augmentation.

Parallèlement, le second pilier du plan, doté de 15 millions d euros, est spécifiquement orienté vers la justice sociale. Ces ressources sont directement allouées aux ménages les plus précaires, dont le budget est lourdement grevé par les factures de mazout, de gaz et d électricité. Ces fonds seront gérés via les centres publics d action sociale (CPAS), permettant ainsi une distribution ciblée et efficace auprès des personnes en situation de vulnérabilité énergétique. En ciblant prioritairement les foyers utilisant des combustibles fossiles pour se chauffer, le gouvernement démontre sa volonté de soutenir les segments de la population les plus durement touchés par la crise, tout en reconnaissant les limites de la transition énergétique pour les ménages à bas revenus. Ce dispositif, bien que temporaire, constitue un filet de sécurité essentiel pour traverser les turbulences actuelles des marchés mondiaux de l énergie.





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