Le gouvernement fédéral déploie 80 millions d’euros pour contrer la flambée des prix de l’énergie

Le gouvernement belge débloque 80 millions d’euros pour soutenir les ménages et les entreprises face à la hausse des prix de l’énergie, en privilégiant l’indemnité kilométrique et l'aide sociale.

Face à une conjoncture économique marquée par une volatilité persistante des prix de l' énergie , le gouvernement fédéral belge a pris la décision déterminante de débloquer une enveloppe budgétaire conséquente de 80 millions d’euros. Ce plan de soutien, qui s'étendra sur une période initiale de trois mois, a été minutieusement élaboré lors d'une réunion du kern tenue mardi soir. Cette initiative stratégique répond à une urgence réelle, exacerbée par les tensions géopolitiques au Moyen-Orient qui exercent une pression inflationniste directe sur les coûts énergétiques des ménages et des entreprises. Après plusieurs heures de négociations intenses, les différents partenaires de la coalition ont réussi à s'accorder peu avant minuit sur les modalités de répartition de ces fonds, démontrant ainsi la volonté de l'exécutif de protéger le pouvoir d'achat des citoyens et la compétitivité des acteurs économiques.

Le cœur de cette intervention financière repose sur deux piliers principaux. D'une part, une somme majeure de 60 millions d’euros est spécifiquement dédiée à une incitation fiscale. L'objectif est d'inciter les employeurs à accroître, voire à instaurer, une indemnité kilométrique pour leurs collaborateurs utilisant leur véhicule personnel lors de leurs trajets domicile-travail. Cette mesure vise non seulement à compenser la hausse des coûts du carburant pour les travailleurs, mais également à maintenir la mobilité nécessaire au bon fonctionnement du marché du travail. En encourageant cette flexibilité via des leviers fiscaux avantageux, le gouvernement espère alléger le poids financier direct qui pèse sur les salariés belges tout en responsabilisant les entreprises dans l'accompagnement de leurs équipes face à la crise énergétique actuelle.

Parallèlement, une attention particulière est portée aux citoyens les plus précaires, qui sont souvent les plus durement touchés par la précarité énergétique. Une enveloppe de 15 millions d’euros sera allouée aux ménages les plus vulnérables utilisant des combustibles fossiles, notamment pour le chauffage. Cette aide transite directement par les fonds sociaux des Centres Publics d’Action Sociale (CPAS), garantissant ainsi un ciblage efficace pour les factures de mazout, de gaz et d'électricité. Cette approche solidaire souligne l'engagement du gouvernement à ne laisser personne de côté pendant cette période de transition difficile. En renforçant les moyens des CPAS, les autorités locales disposeront des outils nécessaires pour apporter un soulagement immédiat à ceux qui peinent à subvenir à leurs besoins élémentaires de chauffage, évitant ainsi des situations de détresse sociale accrues alors que les températures hivernales imposent une consommation plus soutenue en énergie.





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