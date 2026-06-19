Le gouvernement flamand maintient le système actuel de transport scolaire et préserve les budgets

Accord conclu par le gouvernement flamand pour maintenir le service de transport des élèves sans nouvelles économies, avec un financement dédié provenant des départements de l'Éducation et de l'Économie. Une réforme à long terme est néanmoins prévue.

Le gouvernement flamand a trouvé un accord sur le transport des élèves. C'est ce qu'a annoncé le ministre-président Matthias Diependaele (N-VA). Le système tel qu'il existe aujourd'hui sera maintenu et le gouvernement flamand prévoira les budgets nécessaires.

Après des jours d'inquiétude au sujet de possibles économies dans le transport scolaire, le gouvernement flamand a décidé qu'aucune économie supplémentaire ne serait imposée.

"Cela revient à assurer le service pour l'année scolaire à venir et à veiller à ce que les budgets soient disponibles", déclare Diependaele. Cela signifie que les économies annoncées plus tôt cette semaine par De Lijn aux écoles sont abandonnées.

"Le système tel qu'il existe aujourd'hui reste", confirme Diependaele. "Nous allons compenser les budgets nécessaires pour garantir que le budget de De Lijn soit protégé. " Cet argent supplémentaire provient des départements de l'Éducation et de l'Économie. À terme, le gouvernement flamand se penchera sur une réforme, selon le ministre-président.

Ce n'est en réalité pas nouveau, car cela avait déjà été annoncé précédemment





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