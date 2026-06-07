Le gouvernement wallon met en place une réforme drastique des primes à la rénovation de la Région

Le gouvernement wallon a décidé de revoir drastiquement les primes à la rénovation de la Région, en raison du creusement d’un trou trop important dans la dette régionale. La réforme inclura une période de transition pour les ménages qui ont signé un accord avec un entrepreneur avant le 14 février 2025 et qui devront payer un acompte d’au moins 20% de la facture des travaux.

En février 2025, de nombreux ménages ont appris qu’ils ne pourraient finalement pas compter sur les primes à la rénovation de la Région, ou dans une moindre mesure.

Le gouvernement wallon considérant que ces primes creusent un trou trop important dans la dette régionale. Ce dernier a donc mis en place, très rapidement, une réforme pour revoir ces primes drastiquement à la baisse, incluant une période de transition pour les ménages venant de s’engager avec un entrepreneur et l’obligation d’avoir déjà payé un acompte d’au moins 20% de la facture des travaux.

De quoi susciter instantanément la colère des citoyens,Si l’auditeur reconnaît que le caractère proportionné de cette exigence n’apparaît pas démontré. Il ne paraît pas admissible d’exclure de ce régime transitoire les personnes qui sont en mesure d’apporter la preuve qu’elles se sont engagées contractuellement (et donc financièrement) avant le 14 février 2025 et qui escomptaient donc légitimement, au moment de la conclusion de leur contrat, bénéficier des régimes de prime





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