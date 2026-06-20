Le grand maître de la sitcom américaine James Burrows est décédé

Le réalisateur américain James Burrows, un des plus grands maîtres de la sitcom, est décédé à l'âge de 85 ans. Il a dirigé plus de 1.000 épisodes de séries télévisées comiques populaires, notamment 'Cheers', 'Taxi', 'Frasier' et 'Friends'.

Le regisseur James Burrows , un des plus grands maîtres de la sitcom américaine, est décédé. Il a dirigé plus de 1.000 épisodes de séries télévisées comiques populaires, de 'Cheers' à 'Taxi' et 'Frasier' jusqu'à 'Friends'.

Burrows a 85 ans.

'Nous avons perdu aujourd'hui un géant', a posté l'acteur Eric McCormack, Will dans 'Will & Grace', sur Instagram. Pour le monde de la sitcom américaine, Burrows a été le grand maître de la direction pendant 50 ans. Il a fait de cette profession son métier.

Burrows a travaillé dans le monde du théâtre et de la télévision depuis son adolescence, mais il n'a commencé à diriger des séries télévisées qu'à l'âge de 34 ans, en 1974, lorsqu'il a été impliqué dans 'The Mary Tyler Moore Show' et 'The Bob Newhart Show'. Depuis, il a dirigé de nombreuses autres séries télévisées. Au début des années 80, il a créé avec les frères Glen et Les Charles la sitcom 'Cheers'.

Ils se connaissaient déjà de la série 'Taxi' où Burrows avait dirigé 76 épisodes.

'Cheers' a eu du mal à démarrer, mais il a finalement gagné le cœur des téléspectateurs américains. La sitcom a duré 11 saisons, pour un total de 275 épisodes. Burrows a dirigé presque tous les épisodes. Depuis, il semblait que tout ce qu'il touchait se transformait en or.

Il a également travaillé sur la série dérivée 'Frasier', qui a remporté plusieurs Emmy Awards. Entre 1998 et 2006, il a été également impliqué dans la sitcom très acclamée 'Will & Grace'. Et qui parle de sitcom, parle aussi de 'Friends'. Burrows a dirigé 15 épisodes.

Un détail intéressant : dans une de ses séries, 'The One with the Butt', il a même eu un caméo. Il y incarne le réalisateur de la film où Joey doit jouer la côte d'Al Pacino. Il était toujours très actif même après ses 65 ans, notamment pour la série 'The Big Bang Theory'. À 2015, il avait réalisé sa 1.000e épisode.

L'année dernière encore, il a réalisé 'Mid-Century Modern', une série des créateurs de 'Will & Grace'. Burrows est salué dans la presse américaine comme 'un maître de la comédie', le 'plus grand réalisateur de comédie télévisée de l'histoire' et un véritable gentleman. De nombreux acteurs le décrivent comme un homme attentionné et généreux qui a fait en sorte de laisser chacun dans sa valeur. C'est ce que dit également McCormack.

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