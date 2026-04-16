Le Grand Palais de Charleroi, lauréat du prix Mies van der Rohe 2026

Le Grand Palais de Charleroi remporte le prix Mies van der Rohe 2026, la plus haute distinction européenne en architecture contemporaine, saluant sa transformation audacieuse qui ouvre le bâtiment sur la ville et le rend plus écologique.

Le Grand Palais de Charleroi vient de se voir décerner le prestigieux prix Mies van der Rohe 2026, la plus haute distinction européenne dans le domaine de l'architecture contemporaine. La compétition, qui a vu s'affronter sept finalistes, a récompensé la transformation radicale et audacieuse de ce monument emblématique des années 50.

Au cœur du bâtiment, le hall central a connu une métamorphose spectaculaire ces dernières années. Bien que les imposants escaliers d'origine continuent de rythmer la circulation, le décor a été entièrement repensé. Autrefois clos par un mur et donc isolé du tissu urbain, le cœur du Grand Palais s'ouvre désormais généreusement sur la ville.

Le patio, autrefois confiné, a été méticuleusement dégagé, offrant des perspectives inédites sur le paysage carolo : d'un côté, la silhouette familière du beffroi de l'hôtel de ville, de l'autre, l'animation du ring bordé par le terril emblématique des Piges.

Ce prix, attribué tous les deux ans, honore des réalisations architecturales qui marquent l'Europe par leur audace et leur pertinence. Il est souvent comparé à une Palme d'Or pour le cinéma, célébrant des projets qui excellent à la fois sur le plan conceptuel, social, culturel et technique.

Pour Charleroi, cette reconnaissance transcende la simple dimension architecturale. Elle salue un projet collaboratif d'envergure, fruit d'une synergie entre des cabinets d'architecture flamands renommés, tels que AJDVIV (Jan De Vylder, Inge Vinck), et des équipes bruxelloises (AGWA), le tout dans une ville ancrée en Wallonie.

Le pari était de taille pour les concepteurs : moderniser une structure imposante en béton, véritable empreinte de son époque, sans jamais trahir son identité profonde ni son histoire riche.

La solution adoptée fut d'une ingéniosité remarquable : la suppression stratégique des façades centrales a permis de faire tomber les murs pour créer un nouvel espace vital, un lieu de rencontre et d'échange.

Cette intervention majeure a donné naissance à des terrasses urbaines déployées sur plusieurs niveaux, favorisant une circulation d'air naturelle qui contribue significativement à la réduction des besoins énergétiques.

Le projet intègre par ailleurs des principes de construction passive et à basse énergie, rendant inutile le chauffage et l'éclairage de cet espace désormais vibrant et ouvert. La cérémonie officielle de remise des prix est prévue les 11 et 12 mai à Barcelone, marquant une consécration historique pour Charleroi et confirmant sa place parmi les références majeures de l'architecture contemporaine européenne





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