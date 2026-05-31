Le Hezbollah pro-iranien étend ses opérations au Liban

Le ministre israélien de la Défense Israël Katz a annoncé que le Hezbollah pro-iranien a étendu ses opérations au Liban, a traversé le fleuve Litani et a pris la crête du Beaufort.

Le Hezbollah pro-iranien, le ministre israélien de la Défense Israël Katz a annoncé avoir étendu ses opérations au Liban , a traversé le fleuve Litani et a pris la crête du Beaufort, l'un des points stratégiques les plus importants pour défendre les localités de Galilée.

Des images de l'AFP montrent dimanche matin les couleurs israéliennes flotter sur le site médiéval et de la fumée s'élever des alentours, visés par des tirs d'artillerie. Quarante-quatre ans après la bataille héroïque de Beaufort et en ce jour de commémoration des soldats tombés lors de la Première Guerre du Liban (1982), le ministre israélien de la Défense Israël Katz a expliqué que l'opération visait à prendre le contrôle de la crête de Beaufort et de la région de Wadi al Saluki, tout en affaiblissant le Hezbollah et son infrastructure sur ce point stratégique établi sous la direction de Téhéran.

La forteresse est située sur un éperon rocher surplombant le sud du Liban et une partie du nord d'Israël. La prise du château médiéval et de sa crête permet aux troupes israéliennes de contrôler une grande partie du sud du Liban et du nord d'Israël, alors que les combats entre Tsahal et le Hezbollah se poursuivent malgré un cessez-le-feu distinct entré en vigueur dans le cadre du conflit israélo-américain contre Téhéran





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