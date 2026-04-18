Le Hezbollah rejette les négociations menées par l'État libanais avec Israël

Le Hezbollah exprime son opposition aux pourparlers menés par l'État libanais avec Israël, affirmant que ces négociations ne le concernent pas et risquent de mener à une capitulation. Le mouvement chiite prône une coordination avec l'État pour préserver la souveraineté, mais condamne la démarche actuelle jugée vouée à l'échec. Pendant ce temps, les dirigeants libanais poursuivent les préparatifs en vue d'un accord permanent avec l'État hébreu.

La scène politique libanaise est secouée par des déclarations fermes émanant du bureau politique du Hezbollah . Mahmoud Qamati, son vice-président, a catégoriquement affirmé lors d'un point de presse dans la banlieue sud de Beyrouth, bastion historique du mouvement chiite allié de Téhéran, que les négociations actuellement menées par l'État libanais avec Israël ne concernent en rien l'organisation. Cette position marque une divergence significative entre le parti de Dieu et les institutions étatiques, soulevant des questions sur la capacité du Liban à présenter un front uni dans ses relations avec son voisin du sud.

Qamati a précisé que rien n'empêchait l'État de coordonner ses démarches avec le Hezbollah dans le but de préserver la souveraineté nationale. Cependant, il a vivement critiqué la manière dont ces pourparlers sont conduits, les jugeant inadéquats et potentiellement porteurs d'une capitulation face aux exigences israéliennes. La perception du Hezbollah est que la démarche actuelle est 'vouée à l'échec', une affirmation lourde de sens dans le contexte de tensions régionales persistantes.

Ces déclarations interviennent au lendemain de discussions importantes entre le président libanais Joseph Aoun et le Premier ministre Nawaf Salam. Selon un communiqué émanant du palais présidentiel, les deux hauts responsables ont fait le point sur les préparatifs en vue de négociations futures avec Israël, au deuxième jour d'un cessez-le-feu et du retour des populations déplacées dans leurs foyers. L'ordre du jour de leur rencontre comprenait l'examen des efforts en cours pour consolider la trêve instaurée, un élément crucial pour la stabilité régionale. Plus significativement, ils ont également discuté de la 'disposition du Liban à négocier' avec Israël.

Cette volonté libanaise de dialogue s'inscrit dans la continuité des premiers pourparlers directs entre les deux pays, organisés à Washington quelques jours auparavant. Ces rencontres historiques, les premières en plusieurs décennies, ont servi de prélude au cessez-le-feu actuel, démontrant une volonté mutuelle d'explorer des voies de désescalade et, potentiellement, de normalisation.

Dans un discours télévisé prononcé vendredi, le président Joseph Aoun s'était déjà adressé à la nation libanaise, y compris, implicitement, au Hezbollah, sans toutefois le nommer directement. Il avait alors affirmé que le Liban travaillait activement à la conclusion d'un 'accord permanent' avec Israël. Le président Aoun a également tenu à démentir fermement toute suggestion selon laquelle l'engagement dans des discussions directes avec son voisin constituerait un signe de faiblesse. Au contraire, il a défendu cette approche comme une stratégie nécessaire pour assurer la paix et la stabilité à long terme.

Cependant, l'opposition affichée par le Hezbollah à ces négociations orchestrées par l'État met en lumière les profondes divisions internes au sein du paysage politique libanais, rendant la perspective d'un accord unifié et pérenne avec Israël encore plus complexe. La force politique et militaire du Hezbollah, son rôle prépondérant dans la vie politique libanaise et ses liens étroits avec l'Iran ajoutent une couche de complexité diplomatique à cette situation déjà tendue. L'avenir des négociations et la capacité du Liban à parler d'une seule voix face à Israël dépendront largement de la manière dont ces divergences internes seront gérées dans les semaines et les mois à venir. L'enjeu est de taille : il s'agit de définir la trajectoire future du Liban dans une région en constante évolution et de préserver, ou non, sa souveraineté dans un environnement géopolitique délicat





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