Le Huis van Oombergen devient un lieu ouvert pour la littérature et la culture

Le palais historique de style rococo 'Huis van Oombergen' à Gand est devenu un lieu ouvert pour la littérature et la culture après des mois de travaux de rénovation. Les occupants du bâtiment protégé, les organisations culturelles KANTL et 'de lage landen', se sont associés pour cette initiative.

Le ministre de la propriété immobilière Ben Weyts (N-VA) a inauguré, à Gand , le palais historique de style rococo 'Huis van Oombergen' après des mois de travaux de rénovation.

Ce lieu deviendra un 'huis ouvert pour la littérature et la culture'. Les occupants du bâtiment protégé, les organisations culturelles KANTL et 'de lage landen', se sont associés pour cette initiative. Maintenant que les échafaudages ont disparu, on voit à nouveau la façade imposante de ce véritable palais urbain situé sur la Koningstraat à Gand. Jadis, il y avait le château de la famille Damman, seigneur d'Oombergen.

Ce château a été détruit et au milieu du XVIIIe siècle, on a édifié le bâtiment actuel dans le style Louis XV, avec de belles salles ornées de tapisseries, un jardin intérieur et une grande escalier monumentale.

'Ons Erfdeel vzw', occupant du bâtiment, a contribué à cette réalisation. KANTL et 'de lage landen' souhaitent développer le Huis van Oombergen ensemble en le transformant en 'une hub littéraire-culturelle en plein essor, un lieu où tous ceux qui s'intéressent à la culture néerlandophone se rencontrent et où il y a de la place pour le débat, la réflexion et l'échange culturel'.

Avec le soutien de l'administration et du propriétaire privé, le Huis van Oombergen a été rénové ces derniers mois et est prêt à accueillir un large public pour diverses activités, telles que des présentations de livres, des débats, des conférences et des rencontres. Fin dernier, on a organisé dans la salle Loveling la 1ère Nuit du Néerlandais, avec la remise de la Grande Prix Martine Tanghe.

'L'étude et le débat sur la langue et la littérature néerlandaises constituent le cœur de la KANTL. Dans le Huis van Oombergen rénové, cette connaissance peut s'exprimer encore plus fortement : dans la rencontre entre des universitaires, des écrivains, des créateurs, des lecteurs et des visiteurs', déclare Lut Missine de la KANTL.

Jan Schinkelshoek de la vzw 'Ons Erfdeel' pense que Gand est un excellent point de départ pour 'renforcer notre mission - diffuser la culture néerlandophone - et espère également collaborer avec les nombreuses organisations culturelles et les habitants créatifs de Gand. Des coupes importantes sont à prévoir pour la Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal en Letteren : 'Une claque pour le Néerlandais en Flandre'. KANTL et 'de lage landen' vont collaborer pour certaines activités, mais ils resteront des organisations distinctes.

Ils ont tous deux dû faire face récemment à une forte réduction de leurs subventions. En 2026, 22% de moins d'argent public ira à la KANTL et 20% de moins à 'de lage landen'. Pour éviter une nouvelle coupure en 2027, des discussions sont actuellement en cours avec l'administration flamande





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