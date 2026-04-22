Le Jardin Imparfait : Un habitat partagé et solidaire près de la frontière

Un ancien corps de ferme rénové près de Marquain se transforme en un espace de vie communautaire innovant, favorisant le lien social et l'inclusion. Le projet, initié par Ludivine Fauchille et Luc-Albéric Mullier, accueillera des personnes de tous horizons et de tous âges.

À quelques encablures de la frontière française et des axes routiers majeurs menant à Bruxelles, Lille et Mons, un projet immobilier atypique prend forme. Sur l’ancien site d’une ferme datant de 1889, douze logements – maisons et appartements – sont en cours de finalisation.

Le bâtiment d’origine a subi une rénovation complète et a été intelligemment complété par des constructions modernes, créant ainsi un espace de vie harmonieux et bientôt achevé. L’ensemble s’étend sur un terrain généreux de 7000 mètres carrés, qui sera par la suite aménagé avec un jardin et un potager collectifs, destinés à être partagés par tous les futurs locataires. L’esprit de ce lieu est résolument tourné vers le partage et la création de liens sociaux.

Bien que chaque logement bénéficie d’un espace extérieur privé, Ludivine Fauchille et Luc-Albéric Mullier, les initiateurs du projet, souhaitent encourager une vie communautaire active et solidaire entre les habitants. Ludivine Fauchille et Luc-Albéric Mullier ne sont pas à leur premier coup d’essai. Ils ont déjà fondé il y a une dizaine d’années l’Antre-eux-deux, un kot à projets inclusif situé à Tournai.

Cette structure innovante accueille des étudiants et des jeunes en situation de handicap, favorisant ainsi leur autonomie et leur intégration sociale. Forts de cette expérience personnelle – l’un de leurs enfants étant porteur de handicap – ils ont compris l’importance de créer des environnements adaptés et stimulants. L’inspiration pour ce nouveau projet est puisée dans l’histoire des béguinages et des lotissements, des lieux traditionnels de vie collective et de solidarité.

Luc-Albéric Mullier insiste : 'Ce n’est pas un projet immobilier au sens strict du terme'. Les loyers, bien que calqués sur les prix du marché – oscillant entre 800 et 1070 euros – seront attribués après une sélection rigoureuse des candidats. L’accent sera mis sur leur motivation à participer à la vie collective, à aménager les espaces verts, à créer un verger et un potager, et à s’entraider au quotidien.

Des exemples concrets d’échange de services sont évoqués : du baby-sitting en contrepartie de courses, par exemple. Le projet vise à attirer des adultes en situation de handicap, des seniors en quête de lien social, des personnes isolées ou simplement celles qui partagent les valeurs du vivre ensemble et de la solidarité. Le processus de sélection des locataires débutera par un questionnaire en ligne, suivi d’une première rencontre et d’un entretien approfondi.

Le nom 'Le Jardin Imparfait' est loin d’être anodin. Il s’inspire des travaux de l’anthropologue Charles Gardou, qui compare la société à un jardin imparfait, en constante évolution et enrichi par la diversité de ses éléments. Ludivine Fauchille explique : 'Ici, c’est un projet où chacun va venir contribuer à ce vivre ensemble'.

Elle insiste sur le caractère microsociétal du projet, qui ambitionne de réunir des personnes de toutes générations et de toutes horizons, dans une optique d’inclusion et de valorisation des différences. Sur les douze logements, quatre sont spécialement adaptés aux personnes à mobilité réduite (PMR). Des espaces communs, tels qu’une pièce à vivre et une cuisine, seront également mis à disposition des habitants pour organiser des fêtes, des ateliers ou d’autres activités collectives.

L’objectif principal est de 'créer du lien', souligne Ludivine Fauchille. Le couple envisage également de nouer des partenariats avec des écoles spécialisées ou des écoles d’horticulture, afin de développer le projet de manière collaborative. Les villageois de Marquain, où se situe l’ancienne ferme, seront également les bienvenus. Le site est volontairement ouvert et accessible, sans porte ni barrière, afin de favoriser les échanges et les rencontres.

Un jardinier passionné à la retraite pourra ainsi partager son savoir et sa passion avec les habitants. Commence désormais pour Ludivine Fauchille et Luc-Albéric Mullier la tâche délicate de sélectionner les futurs occupants de ce lieu unique, porteur d’un idéal de vie collective et de solidarité





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