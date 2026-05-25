Le jeune prodige belge triomphe à Roland‑Garros sous les acclamations de la foule

Interview du vainqueur belge à Roland‑Garros, qui compare l’ambiance du tournoi parisien à une Coupe Davis à domicile, décrit sa gestion du match en trois sets et exprime son ambition pour le tour suivant contre Shelton.

Dans une interview exclusive accordée à Christophe Delstanches, le jeune prodige belge du tennis a décrit l’émotion ressentie en foulant les courts de Roland-Garros pour la première fois.

« J’avais l’impression de jouer à Liège, à deux pas de chez moi », a-t-il déclaré, soulignant le soutien massif des supporters belges qui remplissaient les tribunes. L’atmosphère, selon lui, rappelait celle d’une rencontre de Coupe Davis à domicile, chaque point remporté étant accueilli par des cris d’encouragement qui le propulsaient dans les moments les plus difficiles.

« C’est extraordinaire de gagner ici, surtout devant tant de compatriotes », a-t-il ajouté, exprimant sa gratitude envers le public qui, selon lui, rendait le stade presque familier. Il a conclu en affirmant son désir de voir encore plus de fans belges dans la prochaine manche, où il affrontera le Serbe Mackenzie Shelton. Après avoir dominé les deux premiers sets, le Liégeois a connu un léger relâchement d’intensité au début du troisième, qu’il a qualifié de « décompression ».

« Je n’ai pas l’habitude de jouer au meilleur des cinq sets, donc gagner les deux premiers me fait parfois baisser d’un cran », a-t-il expliqué. Cette pause a permis à son adversaire de le breaker rapidement, mais le belge a réagi immédiatement, reprenant le contrôle du jeu et re‑breakant quelques minutes plus tard. Malgré la difficulté du troisième set, il a réussi à le conclure en trois sets, économisant ainsi son énergie pour le tour suivant.

Cette gestion du rythme et de l’effort, il l’a décrite comme essentielle pour rester frais dans le tournoi, surtout face à des adversaires de plus haut niveau. Confiant dans son potentiel, le joueur a rappelé ses précédents succès contre des têtes de série du top 10, du top 15 et du top 20, affirmant qu’il n’avait « rien à perdre » face à un adversaire comme Vukic, pourtant éprouvé sur terre battue cette saison.

Il a toutefois reconnu la pression supplémentaire d’être le favori, surtout devant un public majoritairement belge.

« Je ne voulais pas décevoir mes proches, je voulais leur offrir la victoire », a-t-il déclaré, insistant sur la responsabilité qu’il ressentait. Cette combinaison de soutien populaire, de gestion tactique du match et d’ambition personnelle laisse entrevoir un futur prometteur pour le tennis belge sur les courts en terre rouge de Paris, où chaque point devient le reflet d’une lutte collective entre joueur et supporters





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