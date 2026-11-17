Paulo Pezzolano dirige le KAA Gand vers un objectif européen après une série invaincue, combinant discipline tactique et team-building solidaire pour structurer l'effectif jeune.

Paulo Pezzolano, l'entraîneur principal du KAA Gand, établit un rythme méthodique et précis pour diriger les Buffalos vers leurs objectifs, fixant les rendez-vous professionnels à 14h20 précises. Cette minutie reflète la rigueur apportée au groupe lors d'un début de saison marquée par une invincibilité totale et la construction d'un socle défensif robuste, tout en gérant les enjeux d'un championnat belge où la concurrence est féroce.

La rigueur tactique derrière un début de saison record

Le manager technique attribue à son équipe une note de 10 sur 10 pour les résultats obtenus, soulignant une deuxième place partagée avec le Club Brugge à seulement un point du leader, l'Union Saint-Gilloise. Cette performance historique place le KAA Gand comme la seule équipe invaincue jusqu'à la dixième journée, battant au passage un record de points du club vieux de vingt-cinq ans, une réalisation obtenue en seulement onze mois de présence pour l'entraîneur.

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Cependant, cette perfection statistique cache une réalité plus nuancée concernant le contenu du jeu, pour lequel Pezzolano ne donne que 6 ou 7 sur 10. Les Buffalos constituent la meilleure défense de la Division 1A avec six buts encaissés, un chiffre qui ne devrait pas être aussi bas au regard des occasions concédées, mais leur attaque ne se classe qu'à la sixième place, avec cinq victoires remportées à l'écart d'un seul but, illustrant une efficacité offensive encore perfectible.

Un team-building axé sur la prise de conscience sociale

Pour consolider la cohésion interne et éviter l'engourdissement mental dû aux succès précoces, Paulo Pezzolano a accordé trois jours de congé à l'effectif complet avant une trêve chargée de travail, refusant lui-même des vacances classiques pour privilégier le temps familial. Il a ensuite organisé une activité de team-building spécifique, incluant la visite de l'Hôpital de Gand et de l'aciérie ArcelorMittal, afin de sortir les joueurs de leur bulle sportive habituelle.

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Cette immersion sociale vise à rappeler aux jeunes footballeurs les contraintes du travailleur lambda, confronté au réveil matin, à l'absence de petit-déjeuner prêt et à des journées physiques éprouvantes. En observant les patients à l'hôpital, l'effectif doit prendre conscience de ses privilèges et réaliser que la santé et la vie dépassent l'enjeu du match, renforçant ainsi leurs liens mutuels pour mieux surmonter les futurs moments difficiles sur le terrain.

La réalité structurelle face aux clubs traditionnels

Malgré ces succès, l'entraîneur relativise les chances de couronne nationale, estimant que les probabilités sont minimes face à la maturité structurelle, financière et sportive bien plus avancée du Club Brugge et de l'Union Saint-Gilloise. Il reconnaît également que Genk et Anderlecht sont plus loin dans leur développement, indiquant que si le groupe doit rêver, des joueurs expérimentés rappelleront immédiatement l'humilité nécessaire face à un écart technique et organisationnel difficile à combler en une saison.

L'objectif prioritaire reste clairement l'obtention d'un billet pour les compétitions européennes, un cap atteint par la stabilité retrouvée et le profil jeune de l'effectif qui nécessite du temps pour progresser. Pezzolano annonce des investissements renforcés pour le mois de janvier afin de couvrir les blessures touchant les renforts récents, tout en travaillant à l'amélioration de la possession, jugée seulement quinzième, et de la domination du jeu pour les saisons à venir.

Gestion de la pression et projection future

Paulo Pezzolano utilise son expérience passée à Bruges, Westerlo et Charleroi pour différencier la pression offensive des enjeux des Play-Down, considérant cette dernière comme plus corrosive et négative pour le moral des joueurs. Il demande à son groupe, composé de talents prometteurs comme João Figueiredo, de ne pas regarder le classement mais de se concentrer sur la qualité des performances individuelles et collectives, notamment face à des adversaires comme Courtrai où la mentalité a fait la différence.

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L'entraîneur affirme ne pas surperformer par simple chance, mais grâce à une organisation défensive solide héritée des leçons de la saison précédente, bien que l'efficacité offensive doive encore s'améliorer pour devenir plus dominante. Le processus de reconstruction est en bonne voie, avec un noyau jeune en développement constant, et la direction du club confirme sa volonté d'investir pour accompagner cette montée en puissance vers le haut du classement belge.