Le langage des jeunes : comment les réseaux sociaux façonnent le vocabulaire de demain

Une analyse de l'émergence et de la propagation de nouveaux mots et expressions utilisés par les jeunes, notamment sur les réseaux sociaux, et de leur origine souvent liée aux langues issues de l'immigration.

Les réseaux sociaux sont devenus un véritable laboratoire linguistique pour la jeunesse, donnant naissance à un vocabulaire en constante évolution. Des expressions comme 'doro', utilisée pour désigner une relation sexuelle, ou 'goumin', pour exprimer le chagrin d’amour, se répandent rapidement.

D’autres termes, tels que 'avoir vu un pain' (apercevoir une personne attirante) ou 'performative male' (un homme qui exagère son engagement féministe pour attirer l’attention), témoignent de cette créativité linguistique. Ces expressions sont omniprésentes dans les conversations quotidiennes des jeunes, tant en ligne que hors ligne. L’intégration durable de ces mots dans le langage commun dépend de leur origine et de leur propagation. Une caractéristique notable est l’emprunt à d’autres langues, souvent celles liées à l’immigration.

'Goumin', par exemple, provient du nouchi ivoirien, tandis que 'doro' est issu du bambara, une langue parlée au Mali et dans d’autres pays d’Afrique de l’Ouest. Phillipe Hambye, sociolinguiste à l’UCLouvain, souligne que ces emprunts reflètent l’héritage culturel des populations issues de l’immigration, incluant les langues africaines et l’arabe, bien que l’anglais soit moins fréquent. Une autre source de création lexicale est le 'gimmick', une expression marquante grâce à son humour ou à sa popularisation par une célébrité.

L’exemple récent de l’expression anglaise 'for sure', prononcée par Emmanuel Macron lors d’un discours à Davos, illustre ce phénomène. La combinaison de cette expression avec le port de lunettes de soleil par le président est devenue virale, transformant 'for sure' en une référence réutilisée dans divers contextes. La propagation de ces nouveaux mots est accélérée par les réseaux sociaux, où l’imitation joue un rôle crucial.

Ce processus, déjà présent à l’école, se manifeste sur des plateformes comme TikTok, où les tendances ('trends') se succèdent rapidement. Les utilisateurs cherchent à adopter des comportements valorisés socialement, que ce soit en matière de mode ou de langage, afin de s’identifier à des personnes qu’ils admirent. L’expression 'doro', par exemple, a bénéficié d’une trend TikTok, les 'doro parties', initialement connotées sexuellement, avant d’évoluer pour désigner simplement une 'grosse fête'. Cette adaptation a contribué à sa diffusion plus large.

Cependant, l’intégration définitive de ces mots dans le langage est incertaine. La plupart des expressions nouvelles sont éphémères, remplacées par d’autres au fil du temps. L’évolution linguistique est un processus continu, influencé par la simplification des mots existants ou la recherche d’expressions plus précises et imagées. Prédire l’avenir d’un mot ou d’une expression est difficile, car de nombreux facteurs entrent en jeu.

De plus, les préférences linguistiques des adolescents sont susceptibles de changer rapidement, ce qui rend incertaine la pérennité des mots 'tendances' actuels. En fin de compte, la valeur d’un mot pour un adolescent réside dans sa capacité à le distinguer du langage adulte, à affirmer son identité et à se démarquer





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Langage Jeunes Réseaux Sociaux Néologismes Sociolinguistique

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