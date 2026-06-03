Le manoir de XVIe siècle est sauvé de la démolition grâce à un projet de rénovation

Le manoir de XVIe siècle, menacé de disparition en 2021, est désormais sauvé grâce à un projet de rénovation signé par l'atelier DSH. Le bâtiment d'origine sera conservé et aménagé pour accueillir six appartements, tandis que deux blocs contemporains seront construits pour accueillir vingt-deux appartements supplémentaires.

Le nouveau projet de rénovation du manoir, signé par l'atelier DSH , vise à conserver le bâtiment d'origine et à y aménager six appartements. Deux blocs contemporains seront construits à côté et derrière le manoir pour accueillir vingt-deux appartements supplémentaires.

L'annexe actuelle sera démolie. L'architecte Thierry Sherrington a décrit son projet comme un bâtiment qui gardera sa forme extérieure, avec des éléments préservés et mis en avant dans les appartements. Le manoir, qui date du XVIe siècle, était menacé de disparition en 2021, mais les inondations de juillet de cette année ont conduit la commune à retirer le permis de démolition. Le propriétaire a revu sa copie, et le projet de rénovation est désormais en cours.

Selon Virgil de Clerck, membre de la Communauté Historia, le manoir est un édifice quasi dans son jus, avec des murs porteurs qui témoignent de l'artisanat et de la qualité de la construction. La rénovation d'un tel bâtiment est toujours plus chère que la construction neuve, mais c'est un prix à payer pour préserver l'histoire et la patrimoine de la région





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