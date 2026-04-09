Le marché immobilier belge : les appartements en hausse, les maisons se stabilisent

Le marché immobilier belge affiche des dynamiques contrastées au premier trimestre 2026. Les ventes d'appartements progressent fortement, tandis que celles des maisons se stabilisent. Le marché wallon marque un léger ralentissement après une activité soutenue. Analyse des prix et des tendances.

Sur l'ensemble du territoire belge, le marché immobilier a présenté des dynamiques contrastées au premier trimestre de l'année. Les ventes d'appartements ont affiché une croissance particulièrement significative, enregistrant une hausse de 7,8%. Ce chiffre contraste avec l'augmentation plus modérée observée pour les maisons, dont les ventes ont progressé de 1,9% sur la même période.

L'activité immobilière a globalement progressé, avec une augmentation de 6,1% à Bruxelles, soulignant la vitalité du marché dans la capitale. La Flandre et la Wallonie ont également connu une croissance, quoique plus mesurée, avec des augmentations respectives de 3,1%. Ces chiffres, issus des analyses du baromètre immobilier, mettent en évidence une évolution importante des tendances du marché. L'accent mis sur les appartements et la stabilisation relative du marché wallon offrent des indications précieuses sur les préférences des acheteurs et les fluctuations de l'offre et de la demande. L'analyse de ces données est cruciale pour comprendre l'état de santé du secteur immobilier belge et anticiper les tendances futures.\Le marché wallon, en particulier, a montré des signes d'apaisement après une période d'activité intense en 2025. Cette phase de forte activité, alimentée par divers facteurs, semble désormais se stabiliser. Renaud Grégoire, notaire et porte-parole de Notaire.be, a souligné l'aspect cyclique de ces mouvements. Il a déclaré que cette effervescence ne pouvait perdurer indéfiniment. Le retour à une activité immobilière plus proche des niveaux observés les années précédentes est donc attendu. Cependant, il est essentiel de ne pas minimiser la progression enregistrée au premier trimestre de 2026 par rapport à la même période de 2025, qui avait déjà été remarquable. Cela suggère une base solide pour le marché, même si la croissance ralentit légèrement. Les professionnels du secteur surveillent de près ces tendances, conscientes de l'impact des facteurs économiques et géopolitiques sur le marché immobilier.\En ce qui concerne les prix, le premier trimestre de 2026 a révélé des chiffres importants. Le prix moyen d'une maison en Belgique s'est établi à 359 965 euros, soit une augmentation de 2,8% par rapport à la moyenne annuelle de 2025. Les appartements, quant à eux, ont vu leur prix moyen atteindre 288 250 euros, en progression de 2,2%. Ces augmentations, bien que modérées, témoignent de la solidité du marché et de la demande persistante. Fednot, en commentant ces chiffres, a également souligné que le contexte actuel d'incertitude, notamment sur le plan international avec le conflit au Moyen-Orient, ne semble pas avoir eu d'impact négatif significatif sur le marché immobilier. Cette résilience est un signe encourageant pour le secteur et suggère que le marché immobilier belge reste relativement stable face aux défis globaux. La capacité du marché à absorber ces chocs externes et à maintenir une croissance, même modérée, est un indicateur positif de sa robustesse





RTBFinfo / 🏆 2. in BE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Marché Immobilier Belgique Appartements Maisons Prix Immobiliers Ventes Immobilières Wallonie Flandre Bruxelles

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Solayman Laqdim : Protéger les jeunes sur les réseaux sociaux tout en valorisant le positifSolayman Laqdim plaide pour une utilisation responsable du numérique, protégeant les jeunes des dangers tout en reconnaissant les aspects positifs. Il appelle les plateformes à assumer leur responsabilité en créant des environnements sûrs.

Read more »

Trump menace de détruire l'Iran : ultimatum et analyse de la situationLe président américain Donald Trump exige la réouverture du détroit d'Ormuz et menace de détruire l'Iran en une nuit si Téhéran refuse. Raoul Delcorde, professeur en relations internationales, analyse la crédibilité de ces menaces et les enjeux de la confrontation.

Read more »

La Hongrie et les États-Unis : quand le soutien américain alimente les débats politiquesAnalyse de la visite de JD Vance en Hongrie et de son impact sur la politique hongroise et les relations avec les États-Unis, notamment au regard de l'évolution idéologique de Viktor Orbán et des enjeux européens.

Read more »

Adrien Dolimont prévient les Wallons : « Les choix qui nous attendent seront de plus en plus difficiles »Le ministre-président wallon a tenu le traditionnel discours sur l’état de la Wallonie ce mercredi. Extraits choisis.

Read more »

Incertitudes sur les prix des carburants : les auto-écoles vont-elles augmenter leurs tarifs ?Dans cette auto-école qui dispose d’une quarantaine d’agences, un cours de conduite coûte 75 euros de l’heure (pour...

Read more »

Comprendre les frais bancaires liés au remplacement d'une carte : les situations à connaîtreDécouvrez les conditions dans lesquelles les banques peuvent facturer des frais pour le remplacement d'une carte bancaire, notamment en cas de perte dans un distributeur automatique. Explorez les différentes situations et les démarches à suivre pour minimiser les coûts.

Read more »