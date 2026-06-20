Le Maroc s'impose face à l'Écosse et prend la tête du groupe C

Victoire étroite mais précieuse du Maroc contre l'Écosse (1-0) lors de la première journée du groupe C. Les Lions de l'Atlas ont marqué tôt et résisté aux rares assauts écossais pour s'emparer de la première place du groupe.

Le Maroc a entamé la rencontre de manière idéale. Dès la deuxième minute, une action rapide a permis aux Lions de l'Atlas d'ouvrir le score.

Le ballon a été bien géré avant que l'attaquant marocain ne trouve la faille d'une frappe puissante et placée, laissant le gardien écossais sans réaction. Ce but précoce a mis l'équipe marocaine en confiance, même si la suite de la première mi-temps a été plus mesurée. Les Marocains ont contrôlé le jeu, mais n'ont pas su doubler la mise. À la 36e minute, une belle occasion s'est présentée, mais l'ancien joueur de Genk a manqué de précision dans la finition.

L'Écosse, quant à elle, n'a créé aucun danger réel pendant cette première période. Au retour des vestiaires, le Maroc a cherché à增加 l'avance rapidement.

Cependant, malgré plusieurs tentatives, les Marocains ont manqué d'efficacité. À la 50e minute, Saibari a frappé, mais le ballon a été dévié et a heurté la barre transversale. Deux minutes plus tard, El Khannouss a placé une tête dangereuse, repoussée par le gardien. Les Marocains ont dominé, mais n'ont pas réussi à concrétiser leurs occasions.

L'Écosse, toujours impuissante, n'a pas inquiété la défense marocaine, sauf peut-être en toute fin de match, sans gravité. Au final, le Maroc s'impose sur le score minimal de 1-0. Cette victoire, certes étroite, permet aux Lions de l'Atlas de prendre la tête du groupe C. Le match a montré une équipe marocaine sérieuse mais encore perfectible en attaque. L'Écosse, trop timide, n'a pas su exploiter les faiblesses offensives de son adversaire.

Le prochain match du groupe opposera le Brésil à Haïti à 2h30 du matin, heure locale





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