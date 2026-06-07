Le match de Flavio Cobolli contre Alexander Zverev se poursuit avec une finale à venir

Le premier jeu du match est très disputé, il dure plus de huit minutes. Les deux joueurs semblent tendus et crispés. Mais Flavio Cobolli remporte son premier jeu dans la foulée pour faire 2-1, c'est le seul jeu qui lui revient dans le premier set.

Le premier jeu du match est très disputé, il dure plus de huit minutes. Les deux joueurs semblent tendus et crispés. Mais Flavio Cobolli remporte son premier jeu dans la foulée pour faire 2-1, c'est le seul jeu qui lui revient dans le premier set.

Une manche remportée 6-1 par l'Allemand. L'équilibre nettement au début du deuxième set. Flavio Cobolli prend un peu de confiance et se calme. Les deux hommes remportent chacun leurs trois premiers jeux de service pour faire 3-3.

Le jeu de service d'Alexander Zverev est alors très disputé et après deux balles de break pour Cobolli, l'Italien prend l'avantage dans ce set. La troisième manche continue globalement sur la base de la deuxième. Mais en fin de manche, l'Allemand réalise le breake au meilleur moment en profitant des cadeaux de l'Italien. Les trois derniers points du set pourraient rester dans la tête de l'Italien qui risque de gamberger.

Mais c'est Alexander Zverev qui sort légèrement du match dans l'entame du quatrième set, ce dont l'Italien profite pleinement pour breaker d'entrée de set. Pas de quoi démoraliser l'Italien qui se remotive, 4-3 et puis 5-3. Alexander Zverev déjoue, son revers est de moins en moins fiable et ça lui complique la situation.

Alors qu'il commence à avoir des crampes, l'Allemand se relâche et affiche de nouveau son meilleur tennis contrairement à l'Italien qui sert beaucoup trop peu de premières balles, et fait trop peu bouger son adversaire dans leurs échanges. A trace montre clairement qu'elle ne l'est pas. L'issue de cette finale se décidera lors d'une cinquième manche





RTBFsport / 🏆 16. in BE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Flavio Cobolli Alexander Zverev Tennis Finale Match

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

À 19 ans, Mirra Andreeva remporte son premier Roland-Garros face à la qualifiée Maja ChwalinskaOn sent beaucoup de tension en ce début de finale chez les deux joueuses. Ce qui se confirme dès le premier point du match...

Read more »

Le roi Willem-Alexander des Pays-Bas met en pause son activité de pilote de ligneWillem-Alexander des Pays-Bas, passionné d'aviation, a longtemps exercé en tant que pilote de ligne, parfois incognito sur des vols commerciaux de la KLM sous le pseudonyme de W.A. van Buren. Il doit temporairement arrêter de piloter afin de suivre une formation sur les nouveaux Airbus A321neo, suite au changement de flotte de la compagnie.

Read more »

Andreeva remporte son premier Grand Chelem à ParisDans un match où la Polonaise a bien débuté, Andreeva a pris le dessus physiquement pour remporter son premier Grand Chelem à Paris, montrant maturité et puissance à 19 ans.

Read more »

Zverev face à une opportunité décisive en finale du Grand ChelemAlexander Zverev, souvent considéré comme le meilleur joueur sans titre du Grand Chelem, affronte une finale cruciale. Malgré son palmarès impressionnant (finales majeures, ATP Finals, médaille d'or olympique), ses difficultés mentales et l'ultradomination de Sinner et Alcaraz ont semé le doute. Il doit gagner pour éviter un échec retentissant.

Read more »