Le Mexique 86, un événement mémorable pour la Belgique

Le Mondial 86 aurait dû se tenir en Colombie, mais la FIFA a rejeté la candidature en raison de l'insécurité qui règne dans le pays. La Belgique a réalisé une performance mythique avant celle de 2018 et a été éliminée en demi-finale par l'Argentine.

Le Mondial 86 aurait dû se tenir en Colombie , mais la FIFA a rejeté la candidature en raison de l'insécurité qui règne dans le pays.

La Colombie cherchait à changer son image ternie par les enfants des rues et le narcotrafic. La FIFA a exigé douze stades de 40.000 places avec éclairage et aéroports répondant aux normes internationales. Le pays a finalement abandonné sa candidature. Les États-Unis étaient les favoris, mais le président de la FIFA, Joao Havelange, a imposé le choix du Mexique, avec lequel il a des liens privilégiés.

Le Mexique 86 a été un événement mémorable pour la Belgique, qui a réalisé une performance mythique avant celle de 2018. Les Belges ont été éliminés en demi-finale par l'Argentine, qui a remporté la Coupe du monde. Le match précédent de l'Argentine est entré dans l'Histoire, notamment leur quart de finale face à l'Angleterre, qui a été une affiche explosive.

Le but de Maradona contre l'Angleterre a nourri sa légende : il a dribblé chaque anglais qu'il a croisé sur le terrain, gardien compris. La Belgique a réalisé un exploit en huitièmes de finale contre l'URSS, après avoir bénéficié d'un coup de coin. Franky Vercauteren a glissé le ballon à Eric Gerets, qui a centré pour Stéphane Demol dont la tête imparable a trompé le gardien soviétique.

Les Belges ont pris la confiance et ont été consacrés en héros nationaux, notamment Léo Van der Elst, qui a eu le cran de se proposer pour shooter le dernier penalty. Les Diables rouges ont été éliminés en demi-finale et ont perdu face à la France 4-2 dans la petite finale. Mais à leur grande surprise, ils ont découvert en rentrant du Mexique un pays au bord de la folie.

La foule s'est donnée rendez-vous sur la Grand-Place pour saluer ses champions qui apparaissaient au balcon de l'hôtel de ville de Bruxelles





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