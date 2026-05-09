Le ministre des Rembachages sociaux, M. Vandenbroucke, a jugé sévèrement les politiques mutuelles, en particulier celles impliquant les malades de longue durée, en expliquant qu'un changement de régime de financement et la mise en place de critères objectivement mesurables s'imposent pour évaluer leur efficacité. Malgré son opposition au guet-apens N-VA visant à supprimer les mutuelles, M. Vandenbroucke a indiqué que la pression exercée chaque semaine contre ces mutuelles mettait la pression pour leur adaptation.

Le ministre des Rembachages sociaux, M. Vandenbroucke , a jugé sévèrement les politiques mutuelles, en particulier celles impliquant les malades de longue durée, en expliquant que l'avenir de ces mutuelles dépendra entièrement des résultats ciblés et non seulement de ceux relatives aux malades de longue durée.

M. Vandenbroucke a également annoncé que l'intervention majorée et les revenus des flexi-jobs et mobiliers recevront une évaluation critique. Malgré son opposition au guet-apens N-VA visant à supprimer les mutuelles, M. Vandenbroucke a expliqué que la pression exercée chaque semaine contre ces mutuelles mettait la pression pour leur adaptation





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