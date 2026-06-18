Le ministre-président flamand défend le soutien à Volvo Cars Gand face aux critiques

Matthias Diependaele (N-VA) affirme que le soutien de 119 millions d'euros à l'usine Volvo de Gand n'est pas un chèque en blanc et que chaque euro est lié à des investissements. Il répond aux critiques tandis que d'autres sujets traitent des transports scolaires, de l'abolition du Sénat et des contrôles environnementaux.

Le ministre-président flamand Diependaele (N-VA) se défend contre les critiques : Le soutien à Volvo Cars n'est pas un chèque en blanc.

"Le soutien flamand à Volvo Gand n'est pas un chèque en blanc", a déclaré le ministre-président Matthias Diependaele (N-VA) ce matin au Parlement flamand. "Pour chaque euro de soutien flamand, il doit y avoir un investissement correspondant. Arrêtez de faire semblant de donner de l'argent sans contrepartie. Nous ne le faisons pas.

" Diependaele rejette les critiques concernant le paquet de soutien flamand de 119 millions d'euros pour l'usine automobile Volvo Cars Gand. Le gouvernement flamand a préparé un paquet de subventions de 119 millions d'euros pour ancrer l'usine gantoise de Volvo Cars dans notre pays. Il comprend 30 millions d'euros pour l'efficacité énergétique, 80 millions d'euros de soutien à l'innovation répartis sur dix ans et 9 millions d'euros de soutien à la formation





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