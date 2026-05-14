Le ministre Rob Beenders dénonce les failles de Safety Gate après le scandale des incendies de BMW

Le ministre belge de la Protection des consommateurs critique vivement le système européen de rappel des produits et exige des mesures urgentes suite à des défauts de fabrication chez BMW.

Le ministre belge de la Protection des consommateurs, Rob Beenders, a exprimé son profond mécontentement concernant le fonctionnement actuel de Safety Gate , le système d'alerte européen dédié aux produits rappelés pour des raisons de sécurité.

Cette réaction fait suite à la diffusion d'un reportage choc du programme Pano, qui a révélé que des dizaines de véhicules de la marque BMW ont pris feu au cours des dernières années en raison d'un défaut de conception structurel. Plus alarmant encore, le processus de rappel de ces véhicules s'éternise depuis maintenant huit ans, laissant de nombreux conducteurs dans l'ignorance d'un danger potentiellement mortel.

Le ministre a souligné que l'Allemagne avait jugé le problème insuffisamment grave pour l'enregistrer officiellement dans le système de notification européen, une décision qu'il considère comme inadmissible et dangereuse. Pour Rob Beenders, l'échec de Safety Gate dans ce dossier spécifique est symptomatique d'un problème plus large. Selon lui, tout risque, aussi minime soit-il, doit être systématiquement consigné dans la base de données européenne.

Cette transparence absolue est indispensable pour que chaque gouvernement national, dans chaque État membre de l'Union européenne, soit informé en temps réel des risques associés aux produits commercialisés sur son territoire et puisse prendre les mesures correctives nécessaires pour protéger sa population. Le ministre estime que le système a totalement échoué dans sa mission première, qui est d'assurer une circulation rapide et efficace de l'information sécuritaire entre les autorités compétentes, empêchant ainsi des situations critiques de perdurer sans intervention.

Face à ce constat, la Belgique ambitionne désormais de jouer un rôle de leader dans la réforme et l'amélioration de Safety Gate. Rob Beenders a déjà engagé plusieurs discussions avec le Commissaire européen responsable du dossier, signalant que d'autres produits défectueux n'avaient pas fait l'objet de notifications appropriées, mettant ainsi en péril la sécurité des citoyens.

Il insiste sur le fait que l'accélération de ces améliorations n'est pas une simple question administrative, mais une urgence absolue car il s'agit avant tout de sauver des vies humaines. Le gouvernement belge souhaite pousser pour des normes de reporting plus strictes et une surveillance accrue des constructeurs et fabricants afin d'éviter que des omissions ne soient tolérées.

Par ailleurs, le ministre a exprimé sa volonté de rencontrer les dirigeants du constructeur automobile BMW dans les plus brefs délais. L'objectif est d'obtenir des explications claires sur les raisons pour lesquelles le rappel de ces véhicules prend autant de temps et pourquoi la communication avec les clients a été si défaillante.

Rob Beenders s'est montré particulièrement indigné par la situation, qualifiant d'hallucinante l'idée qu'un parent puisse se retrouver avec un bébé à l'arrière d'un véhicule en feu, ne disposant que de quelques secondes pour évacuer. Il s'étonne qu'une entreprise de l'envergure de BMW ne puisse pas contacter efficacement ses clients pour les diriger vers un garage agréé afin de résoudre ce problème technique majeur.

Enfin, cette affaire soulève la question fondamentale de la responsabilité des constructeurs et de la vigilance des autorités nationales au sein du marché unique européen. Le ministre Beenders appelle à une refonte profonde de la gestion des risques pour éviter que des intérêts économiques ou des jugements subjectifs sur la gravité d'un défaut ne priment sur la sécurité publique.

La protection du consommateur doit devenir la priorité absolue, avec un système de rappel automatisé, transparent et contraignant, garantissant qu'aucun utilisateur ne soit laissé sans information face à un danger technique. L'objectif final est de transformer Safety Gate en un outil infaillible de protection civile à l'échelle du continent





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