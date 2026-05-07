Le miracle numérique d'Anguilla : l'impact économique du domaine .ai

Analyse de la transformation économique d'Anguilla grâce à l'explosion de l'intelligence artificielle et l'utilisation massive de son extension internet .ai.

Tout commence dans le climat technologique des années quatre-vingt, une époque où les fondations de l'internet moderne étaient encore en train d'être posées avec soin.

À cette période, les nations du monde entier commençaient à s'approprier des identités numériques à travers l'attribution de noms de domaine nationaux. Le Royaume-Uni avait ainsi sécurisé son extension .uk dès 1985, tandis que la France suivait le mouvement en déposant le .fr en 1986. Dans ce contexte de structuration mondiale du réseau, Anguilla, un territoire britannique jouissant d'une autonomie administrative significative, a pris une décision qui semblait anodine à l'époque.

En 1985, le gouvernement local a choisi de déposer le domaine .ai. S'ils auraient pu opter pour d'autres combinaisons comme .an ou .ag, le choix s'est porté sur ces deux lettres. À l'époque, l'intelligence artificielle, dont .ai est l'acronyme anglais, relevait davantage du fantasme cinématographique ou de la recherche théorique que d'une réalité commerciale. Le grand public ne percevait ce concept que via des œuvres de fiction, comme le film emblématique de Steven Spielberg sorti bien plus tard en 2001.

Sans pouvoir l'anticiper, Anguilla venait de poser un acte stratégique majeur pour son avenir financier. Le tournant s'est opéré lors de la décennie 2020, avec l'émergence et la démocratisation fulgurante des outils d'intelligence artificielle générative. Soudainement, des milliers d'entreprises, de startups et de développeurs à travers le globe ont cherché à associer leur image de marque à l'innovation technologique.

Le domaine .ai est alors devenu le Graal du marketing numérique, surpassant même parfois le prestige du classique .com pour les acteurs de la tech. Ce phénomène a transformé l'extension d'Anguilla en une véritable ressource naturelle numérique, comparable à la découverte d'un gisement de pétrole sur une terre jusqu'alors aride. Les chiffres illustrent l'ampleur de ce boom. En 2021, les revenus générés s'élevaient à environ 19 millions de dollars des Caraïbes orientales, soit près de 6 millions d'euros.

Cependant, l'arrivée de ChatGPT a agi comme un catalyseur massif, propulsant ces gains à 85 millions de dollars en 2025, ce qui représente environ 27 millions d'euros. Aujourd'hui, le .ai se classe au quatrième rang des noms de domaine les plus prisés au monde, injectant directement 25 % des ressources nécessaires au fonctionnement du budget national d'Anguilla.

Toutefois, cette manne financière n'est pas sans précédent et comporte des risques inhérents à la volatilité technologique. L'histoire d'internet regorge d'exemples similaires où des petits États ont profité de leur code pays. L'archipel des Tuvalu, dans l'océan Pacifique, a longtemps prospéré grâce à son extension .tv, très recherchée par les chaînes de télévision et les plateformes de streaming. Mais comme le montre l'exemple de la Micronésie avec le domaine .fm, le succès peut être éphémère.

Avec le déclin des radios FM au profit du numérique et du DAB, la demande a chuté, prouvant que la dépendance à un actif numérique est un pari risqué. Anguilla est consciente de cette fragilité. Bien que les prévisions soient optimistes, suggérant que les revenus du domaine pourraient représenter jusqu'à 45 % du budget national d'ici 2028, le gouvernement ne souhaite pas tomber dans le piège de la monoculture économique.

Face à cette situation, les autorités d'Anguilla ont adopté une approche pragmatique et prévoyante. Plutôt que de dépenser aveuglément ces profits, l'île utilise cette aubaine financière pour diversifier son économie et renforcer ses infrastructures. L'objectif est de préparer le territoire au reflux inévitable qui pourrait survenir à la fin de la décennie, lorsque le marché des noms de domaine se stabilisera ou que de nouvelles tendances émergeront.

Des investissements massifs sont ainsi orientés vers le secteur du tourisme, pilier traditionnel de l'île, afin de garantir une stabilité à long terme. En transformant un coup de chance numérique en un plan de développement durable, Anguilla tente de transformer un profit temporaire en un héritage permanent pour sa population, illustrant parfaitement comment la géopolitique du web peut redessiner le destin économique d'une petite nation





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