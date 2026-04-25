Le Musée de la Forêt dévoile son exposition immersive sur la vie nocturne

Une exposition captivante au Musée de la Forêt explore le monde fascinant des animaux nocturnes, sensibilisant à l'impact de la pollution lumineuse et à la nécessité de préserver la biodiversité.

Plongez au cœur de la nuit et découvrez un monde fascinant, peuplé de créatures mystérieuses qui s'éveillent lorsque le soleil se couche. Le Musée de la Forêt propose une exposition immersive et captivante dédiée à la vie nocturne , une invitation à explorer les adaptations extraordinaires des animaux qui règnent dans l'obscurité.

L'expérience débute dès l'entrée, où l'obscurité elle-même devient un élément central de la découverte. Les visiteurs sont encouragés à chercher, à observer attentivement et même à deviner, guidés par une scénographie nocturne ingénieuse, des boîtes sensorielles intrigantes et des photographies saisissantes. L'immersion est totale, transportant chacun dans un univers où les sens sont exacerbés et l'imagination s'envole. L'exposition met en lumière une multitude d'espèces animales nocturnes, du blaireau insaisissable au chat forestier élégant, en passant par le sanglier robuste.

Maurine Winandy, la gérante du musée, explique avec passion : « On a par exemple le blaireau, le chat forestier ou encore le sanglier, qui sont des exemples parmi tant d’autres qu’on peut retrouver ici, la nuit. On parle de leurs différentes adaptations qui sont très particulières et qu’on ne connaît pas toujours ». Ces adaptations, souvent méconnues, sont au cœur de l'exposition, révélant comment ces animaux ont évolué pour prospérer dans un environnement nocturne.

Les enfants, particulièrement réceptifs à cette approche ludique et pédagogique, se prennent rapidement au jeu.

« J’ai vu une chauve-souris, j’ai vu un sanglier, j’ai vu une chouette », s'enthousiasme une jeune visiteuse, témoignant de l'impact immédiat de l'exposition. La chauve-souris, véritable star de l'exposition, suscite une fascination particulière. Les enfants sont émerveillés par sa capacité à se repérer grâce à l'écholocation.

« Parce qu’elle envoie des ondes et je trouve ça chouette », confie une fillette, exprimant son émerveillement face à cette prouesse naturelle. Au-delà de la simple présentation des animaux nocturnes, l'exposition a un objectif plus profond : sensibiliser le public à l'impact de nos activités sur la faune sauvage. La pollution lumineuse, en particulier, est pointée du doigt comme une menace majeure pour ces créatures.

Maurine Winandy souligne : « Il y a aussi toutes les conséquences qu’on peut avoir sur ces animaux, qu’il s’agisse de la pollution lumineuse notamment. On va parler de l’astronomie, de l’impact aussi qu’a notre lumière, et donc pas seulement sur le ciel, mais effectivement sur tous les animaux qui vivent et dont leur quotidien est complètement chamboulé parfois par nos activités ».

L'exposition explique comment la lumière artificielle perturbe les cycles naturels des animaux nocturnes, affectant leur alimentation, leur reproduction et leur orientation. Elle invite ainsi à une réflexion sur nos habitudes et comportements quotidiens, et à l'adoption de pratiques plus respectueuses de l'environnement. Cette nouvelle exposition s'inscrit dans la continuité des initiatives du Musée de la Forêt, qui s'engage depuis longtemps dans la valorisation du patrimoine naturel et la sensibilisation à la protection de l'environnement.

Accessible jusqu'en décembre 2026, elle offre à tous l'opportunité de découvrir un monde fascinant et de prendre conscience de l'importance de préserver la biodiversité nocturne. L'exposition est conçue pour être accessible à tous les âges et à tous les publics, avec des dispositifs pédagogiques adaptés aux enfants et aux adultes. Elle propose une expérience immersive et interactive, permettant à chacun de se connecter à la nature et de développer une sensibilité accrue à la vie nocturne





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