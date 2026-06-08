Le nombre de mariages en Flandre et à Bruxelles a augmenté en 2025 par rapport à l'année précédente. Selon un rapport de VRT NWS, ce chiffre représente le plus grand nombre de mariages en plus de 25 ans.

Le nombre de mariages en Flandre et à Bruxelles a augmenté en 2025 par rapport à l'année précédente. 32.222 couples se sont mariés l'an dernier, soit une augmentation de 2% par rapport à 2024.

Selon un rapport de VRT NWS, ce chiffre représente le plus grand nombre de mariages en plus de 25 ans. Quelle est la cause de cette augmentation ? Un aperçu. En 2025, 32.222 mariages ont été célébrés en Flandre et à Bruxelles, le plus grand nombre en plus de 25 ans.

C'est une augmentation de 2% par rapport à 2024 et même de 12% par rapport à 2019. Les experts mettent en avant plusieurs explications : la croissance de la population, la remontée après la pandémie de coronavirus, la génération baby-boom qui se remarie après une séparation, et la tendance croissante à se marier après avoir vécu ensemble.

L'incertitude dans le monde joue également un rôle : les gens cherchent du réconfort dans un mariage, qui offre une protection juridique plus grande que le partenariat légal. Ils voient cela comme une confirmation officielle de leur relation. Le mariage est à nouveau en vogue, et les maires et les échevins le constatent eux-mêmes en effectuant un nombre croissant de mariages. Les chiffres le confirment également : il y a encore plus de mariages.

En 2025, 32.222 mariages ont été célébrés en Flandre et à Bruxelles. En 2019, avant la pandémie, il y avait encore 28.754 mariages. C'est une augmentation de 12%. Un record cette année-là.

"Notre population augmente constamment. Même lorsque l'on regarde les 18-ans, notre population adulte qui est éligible au mariage, nous voyons cette tendance. Logiquement, la croissance de la population a un effet naturel sur l'augmentation du nombre de mariages," dit un expert. Une rapide inspection des chiffres de croissance de la population montre qu'il y a 4,68% de plus de 18-ans en Flandre et à Bruxelles par rapport à 2019.

Le nombre de mariages a augmenté encore plus, de plus de 12%. Une partie de la croissance du nombre de mariages peut donc être expliquée par la croissance de la population, mais il semble qu'il y ait plus en jeu. La pandémie de coronavirus se situe peut-être déjà dans le passé, mais selon le sociologue Dimitri Mortelmans, elle joue encore un rôle dans les chiffres en augmentation.

"Pendant la pandémie, nous avons vu une grande baisse du nombre de mariages. C'était tout à fait logique, car tous les salons de mariage étaient fermés," dit Mortelmans.

"Se marier n'était pas aussi facile que de rester à deux mètres l'un de l'autre. Cette baisse est naturellement compensée après la pandémie, et c'est pourquoi on voit une partie de cela.





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