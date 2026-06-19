Le nouveau 'Air Force One' américain, un Boeing de 400 millions de dollars, est arrivé aux États-Unis. Ce vliegtuig, offert par le Qatar à la nation américaine il y a un an, est désormais prêt à transporter le nouveau président.

Le nouveau ' Air Force One ' américain, un Boeing de 400 millions de dollars, est arrivé aux États-Unis . Ce vliegtuig, offert par le Qatar à la nation américaine il y a un an, est désormais prêt à transporter le nouveau président.

La décision de l'achat de ce vliegtuig a été prise par la précédente administration, mais elle a été critiquée par l'opposition démocratique qui la considère comme 'pure corruption'. Le vliegtuig a été adapté pour répondre aux besoins spécifiques du président et il est désormais équipé de la typique couleur lichtblauwe des 'Air Force One' remplacée par les couleurs de l'Union américaine, le rouge, le blanc et le bleu.

Les tests de ce nouveau vliegtuig sont en cours et il est prévu que ce soit officiellement mis en service après quelques vols d'essai. Selon Troy Meink, le chef de la force aérienne américaine, 'la sécurité et la protection de notre commandant en chef sont notre priorité absolue'.

Il a ajouté que l'armée de l'air américaine a pris en compte toutes les exigences pour accélérer la livraison du vliegtuig sans compromettre la qualité, la sécurité et la fiabilité de la mission présidentielle





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