Le nouveau Boeing 747 de la flotte présidentielle américaine a été présenté à la base aérienne Andrews, près de Washington. L'appareil, qui doit passer une série de tests avant son entrée en service, arbore une livrée blanche, soulignée d'une large bande rouge et d'un dessous bleu foncé.

Le nouveau Boeing 747 de la flotte présidentielle américaine a été présenté à la base aérienne Andrews, près de Washington. L'appareil, qui doit passer une série de tests avant son entrée en service, arbore une livrée blanche, soulignée d'une large bande rouge et d'un dessous bleu foncé.

Il s'agit du retrait de l'un des deux Air Force One historiques, qui a effectué 223 voyages internationaux dans 96 pays et parcouru près de six millions de miles. Le Boeing 747, utilisé pendant plus de trente ans, est désormais remplacé par un avion de transition qui doit permettre de soulager les actuels VC-25A, en service depuis plusieurs décennies. Ce programme de remplacement a toutefois accumulé les retards et les surcoûts.

Les experts et responsables politiques s'interrogent sur les implications éthiques et constitutionnelles d'un tel cadeau accordé par une puissance étrangère à un président américain. D'autres soulignent les enjeux de sécurité liés à l'utilisation d'un appareil initialement propriété d'un gouvernement étranger





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