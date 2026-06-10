Le réalisateur Steven Spielberg revient à son amour de jeunesse : les extraterrestres. Mais cette fois, son film s'inspire de faits réels, comme les vidéos de l'US Navy. Il explore la question de la crédibilité dans un monde polarisé. Critique de 'Disclosure day'.

Avec son nouveau film, le réalisateur Steven Spielberg renoue avec une passion ancienne : les visites extraterrestres.

'Tout le monde qualifiera ce film de science-fiction, mais pas moi', prévient-il. Qu'on croie ou non aux aliens, 'Disclosure day' est du Spielberg en pleine forme. Après avoir livré son premier classique du genre en 1977 avec 'Rencontres du troisième type', il a fait atterrir E.T. cinq ans plus tard, puis adapté 'La Guerre des mondes' en 2005.

Cette fois, le point de départ est un événement réel : en 2004, des pilotes de chasse de l'US Navy ont enregistré un objet volant non identifié au large de la Californie. Ces images, officiellement déclassifiées en 2020, ont été suivies d'auditions au Congrès américain. Spielberg a été inspiré par ces nouvelles preuves pour ajouter un chapitre à son épopée spatiale, cette fois basé sur des observations documentées.

'Quand j'ai commencé, je croyais à la vie extraterrestre, mais tant que je n'avais pas vu d'OVNI de mes propres yeux, rien n'était prouvé. Aujourd'hui, les preuves indirectes sont accablantes.

', explique le cinéaste. Le film montre un événement en direct où un message incompréhensible est diffusé, révélant bientôt une intelligence extraterrestre. Mais 'Disclosure day' va plus loin : il pose la question de la crédibilité dans un monde divisé.

'Si une preuve irréfutable surgissait aujourd'hui, des images haute résolution de petits hommes verts sortant d'un vaisseau, y croirions-nous ? Nous vivons dans un monde polarisé, surtout dans mon pays. Un camp apporterait des preuves, l'autre serait convaincu que c'est une supercherie. Qu'est-ce que la vérité encore ?

Elle n'existe plus.

', affirme Spielberg. Le film devient une allégorie de notre époque, où personne ne sait plus ce qui est faux ou vrai. Les images sont si facilement manipulables qu'aucune n'est plus fiable immédiatement. Tout est remis en question.

En ce sens, 'Disclosure day' est une allégorie frappante de notre temps. Au-delà de cela, c'est aussi un excellent film d'action mystérieux, qu'on croie ou non à la vie extraterrestre. Spielberg nous embarque dès la première minute dans un roller-coaster qui ne s'arrête qu'après 2 heures et demie. Comment filmer l'action, il n'a rien à apprendre au réalisateur des 'Aventuriers de l'arche perdue' et de 'Jurassic Park'.

Diriger des acteurs non plus. Pour l'actrice principale Emily Blunt, collaborer avec le légendaire réalisateur était un rêve de longue date. Déjà nommée aux Oscars pour son second rôle dans 'Oppenheimer', elle pourrait cette fois concourir pour la meilleure actrice. Et il y a la musique.

Qui se souvient encore de l'air de 'Rencontres du troisième type', ces cinq notes devenues l'un des motifs les plus iconiques de l'histoire du cinéma ? Signé John Williams. Le compositeur, véritable légende vivante, 94 ans, cinq Oscars et 54 nominations, a écrit la bande originale subtile de 'Disclosure day'. C'est sa 30e collaboration avec son ami Steven Spielberg.

En conclusion, 'Disclosure day' est un film qui allie divertissement et réflexion, un retour réussi du maître du cinéma à ses racines extraterrestres, mais avec un ancrage dans le réel et les doutes de notre époque





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