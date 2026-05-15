Le numéro 1 mondial Littler éliminé en huitièmes de finale

Le numéro 1 mondial Luke Littler s’est incliné 6-5 face au Néerlandais Niels Zonneveld en huitièmes de finale, confirmant que sur l’European Tour, rien n’est jamais écrit d’avance.

Le numéro 1 mondial s’est incliné 6-5 face au Néerlandais Niels Zonneveld en huitièmes de finale , au terme d’un match très accroché et spectaculaire. Malgré une très grosse moyenne autour des 103, Littler voit ainsi sa série d’invincibilité à Wieze s’arrêter, lui qui restait sur deux titres consécutifs en Belgique.

Une élimination surprise qui ouvre complètement le tableau… et confirme que sur l’European Tour, rien n’est jamais écrit d’avance.

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Luke Littler European Tour Niels Zonneveld Huitièmes De Finale Confirmation Written D’Avance

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