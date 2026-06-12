Le Pacte européen sur la migration entre en vigueur aujourd'hui, après des années de négociations. Il vise à harmoniser les procédures d'asile et à répartir les responsabilités entre les États membres, avec des mécanismes de solidarité et des délais plus stricts.

À partir d'aujourd'hui, le Pacte européen sur la migration entre officiellement en vigueur. C'est un événement marquant, car la migration est un sujet extrêmement sensible.

Depuis la crise d'asile de 2015, les États membres en ont discuté, négocié, se sont disputés et ont débattu. Et maintenant, le pacte est là. Tous les États membres sont désormais alignés. Mais quelle est cette direction ?

'Je ne peux pas nier que c'est une entreprise considérable', a déclaré un responsable. 'Mais si chaque pays participe, après cette phase de démarrage difficile, nous obtiendrons un système européen efficace. ' Et c'est justement le test de stress d'aujourd'hui et surtout des prochaines semaines et mois : y a-t-il et reste-t-il une confiance entre les États membres que chacun contribue de la meilleure façon possible à la construction du système rénové ?

Notre pays, après deux ans de préparation, n'est pas tout à fait prêt au départ. Mais il s'avère qu'aucun État membre ne l'est. La transposition dans les législations nationales prend du retard, les systèmes informatiques ne sont pas encore au point, et le recrutement et la formation de personnel suffisant sont toujours en cours.

'C'est un point de départ, pas un point d'arrivée', a récemment déclaré Magnus Brunner, commissaire européen chargé de la migration. Les cris d'euphorie lors de la conclusion du pacte sont désormais tempérés par la réalité.

'L'UE ne part pas de zéro. Il y a une histoire d'asile avec des demandeurs d'asile arrivés avant aujourd'hui, le 12 juin, dans les États membres', explique Hanne Beirens, experte en migration au Collège d'Europe.

'Ces personnes et ces dossiers doivent également être pris en compte. ' Le pacte migratoire comprend dix ensembles de règles législatives. Ils sont contraignants pour tous les États membres de l'UE. Ainsi, il y aura dans chaque pays une même procédure d'asile et une répartition plus équitable des responsabilités et de l'accueil.

Il existe également une liste commune de pays tiers considérés comme sûrs. Et il y a l'Agence européenne pour l'asile qui collecte des informations sur la situation dans les pays d'origine. Ces informations servent ensuite de base pour accorder ou refuser une protection à un demandeur d'asile.

'Des délais plus courts pour tout', résume Paulien Blondeel du service des étrangers à propos du pacte migratoire. 'Et nous devons enregistrer des données individuelles de manière exhaustive dans une base de données centrale, Eurodac. Le profil complet de chaque demandeur d'asile et migrant peut ainsi être consulté et suivi dans toute l'UE.

' L'objectif est qu'une politique d'asile européenne unifiée mette fin à la concurrence entre les États membres pour se présenter comme le pays le moins attractif pour les demandeurs d'asile. On espère que de nombreux contrôles aux frontières nationales seront supprimés, car ils ont des conséquences sur l'économie. Et que les gouvernements nationaux ne chercheront plus à se surpasser en annonçant une politique d'asile toujours plus stricte. Chaque nouveau demandeur d'asile doit désormais passer par un filtrage rapide.

Celui-ci détermine si le demandeur d'asile entre dans la procédure accélérée ou dans une procédure normale. Les personnes originaires d'un pays où la probabilité d'obtenir une protection est inférieure à 20 % sont soumises à une procédure accélérée. Dans les douze semaines, le demandeur d'asile doit avoir une réponse : protection et séjour, ou refus et retour.

'Dans notre pays, environ 40 % des demandeurs d'asile tomberaient dans cette procédure accélérée', a calculé Olivier Brasseur du Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides. 'Ce sera un grand défi d'y parvenir. ' La Grèce, l'Italie, l'Espagne et Chypre sont les pays où la plupart des demandeurs d'asile entrent dans l'UE après un voyage illégal. Ces pays restent responsables de toutes ces personnes.

Ils doivent filtrer, enquêter individuellement et juger. Ensuite, ils assurent soit la protection, soit le retour. En d'autres termes, aucun demandeur d'asile ne peut plus voyager seul vers un autre État membre. En échange, il existe un mécanisme de solidarité.

Selon une clé de répartition fixée, les autres États membres peuvent choisir de reprendre des demandeurs d'asile des quatre pays de frontière extérieure ou de verser de l'argent dans un fonds européen. Chypre, pays de frontière extérieure, souhaite que des demandeurs d'asile soient repris, l'Espagne accepte une somme d'argent, et la Grèce a négocié une troisième option avec l'Allemagne : tous les demandeurs d'asile ayant voyagé de la Grèce vers l'Allemagne dans le passé peuvent y rester, la Grèce n'a pas à les reprendre.

L'Allemagne a ainsi déjà apporté sa contribution solidaire. Des voix politiques disent parfois que le pacte est réussi si les demandes d'asile diminuent drastiquement. La probabilité que cela en soit soudainement le résultat est plutôt faible. Beaucoup dépend aussi de la situation dans les pays d'où partent les migrants.

On peut parler de succès si la confiance entre les États membres augmente. Le système rénové évolue-t-il vers une coopération et une solidarité, loin de la surenchère ? Toutes les nouvelles lois sont-elles correctement appliquées ? Le pacte prévoit des évaluations et des ajustements.

Et puis il y a aussi le demandeur d'asile lui-même, qui doit naviguer dans ce nouveau système complexe. L'efficacité du pacte dépendra finalement de la volonté politique et de la capacité administrative de chaque État membre à mettre en œuvre les règles de manière cohérente et humaine





vrtnws / 🏆 3. in BE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Pacte Migratoire UE Asile Solidarité Frontières

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Tensions militaires entre les États-Unis et l'IranLes États-Unis ont frappé plusieurs sites militaires en Iran, provoquant des représailles et des menaces de blocage du détroit d'Ormuz, aux côtés d'autres brèves d'actualité.

Read more »

Escalade Militaire au Moyen-Orient : Conflit Intense entre les États-Unis et l'IranUn affrontement majeur a éclaté entre les forces américaines et le régime iranien, marqué par des frappes de missiles Tomahawk et des tensions navales dans le détroit d'Ormuz.

Read more »

Escalade Militaire entre les États-Unis et l'Iran : Le Cessez-le-feu en PérilLes tensions s'intensifient entre Washington et Téhéran suite à des frappes américaines sur des sites militaires iraniens, provoquant des représailles et des menaces sur le détroit d'Ormuz.

Read more »

La Belgique a-t-elle finalement adopté les dispositions du Pacte d'Europe ?La Belgique a-t-elle finalement adopté les dispositions du Pacte d'Europe, qui avaient déjà été votés et adoptés il y a deux ans à l'UE, mais qui devaient être transposées et adaptées par la Belgique à diverses dispositions des règlements ?

Read more »