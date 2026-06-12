Le Pakistan confirme un accord sur le texte de paix entre les États-Unis et l'Iran

Le Pakistan affirme qu'un texte définitif d'accord de paix entre les États-Unis et l'Iran a été établi et travaille à finaliser les prochaines étapes, bien que les déclarations contradictoires de Trump et l'absence de détails concrets laissent planer de nombreux doutes.

Le Premier ministre pakistanais Shehbaz Sharif s'est montré particulièrement optimiste concernant les pourparlers entre les États-Unis et l' Iran . Selon Sharif, un texte définitif pour un accord de paix aurait été convenu et le Pakistan travaille en étroite collaboration avec les deux parties pour finaliser les prochaines étapes.

Il a souligné qu'une percée n'a jamais été aussi proche que maintenant. Ces déclarations s'inscrivent dans le rôle de médiateur que le Pakistan a joué au cours des derniers mois dans les négociations entre Washington et Téhéran. Du côté iranien, le ministre des Affaires étrangères Abbas Araghchi a indiqué qu'un "mémorandum d'entente" avec les États-Unis n'a jamais été aussi proche.

Il a appelé les médias à ne pas spéculer sur son contenu alors que le texte de l'accord est presque finalisé. Cependant, le président américain a déclaré sur les réseaux sociaux que les informations sur un accord provenant d'Iran et divulguées dans la presse ne correspondaient pas à la réalité. Les médias iraniens rapportent que l'affirmation de Trump selon laquelle un accord serait signé ce dimanche est inexacte.

Plus tôt, le président américain avait affirmé qu'un accord avait été conclu avec l'Iran. L'agence de presse britannique Reuters suggérait que la signature pourrait avoir lieu à Genève, mais les médias iraniens démentent.

Plusieurs agences de presse évoquent surtout ce que l'Iran obtiendrait dans un tel accord : l'Iran conserverait le contrôle du détroit d'Ormuz, des milliards de dollars d'actifs iraniens gelés aux États-Unis seraient immédiatement débloqués après la signature, et il n'y aurait pas encore d'accord sur le programme nucléaire iranien. La situation reste donc très confuse quant à l'existence même d'un accord et à son contenu précis.

Les annonces de Trump concernant un accord avec l'Iran sont considérées avec la prudence qui s'impose. Il y a trois jours, la chaîne d'information américaine CNN rappelait que depuis le début du conflit le 28 février, Trump a fait à de multiples reprises des déclarations optimistes sur l'avancement des négociations. Un inventaire non exhaustif montre que le 23 mars, il a évoqué avec des journalistes "des points importants d'accord, je dirais presque tous les points d'accord".

Le 17 avril, il affirmait que l'Iran acceptait tout et qu'un accord serait conclu dans les deux jours à venir. Le 6 mai, il prédisait que la guerre serait "rapidement terminée" et que les deux parties avaient presque finalisé un mémorandum d'entente de 14 points. Le 23 mai, il déclarait que l'accord de paix avec l'Iran était "largement négocié" et que les détails seraient annoncés sous peu.

Le 29 mai, il a tenu une réunion pour prendre une "décision finale" sur les pourparlers avec l'Iran, sans qu'aucun accord ne soit annoncé. Les déclarations diffusées sur les médias d'État iraniens ces dernières heures font également référence à ces 38 précédentes déclarations.

"Tant que l'Iran lui-même n'annoncera pas un éventuel accord, toute déclaration de Trump à ce sujet doit être considérée comme identique à ses déclarations précédentes", peut-on lire. Le compteur est donc désormais à 39 déclarations optimistes de Trump sans accord tangible. Il reste à attendre si et quelles nouvelles suivront concernant un éventuel accord.

Par ailleurs, selon l'agence de presse américaine Reuters, les forces américaines ont abattu deux drones iraniens alors que l'Iran aurait tenté d'empêcher des navires commerciaux de franchir le détroit d'Ormuz. Cette information repose sur un fonctionnaire américain anonyme.

"Le trafic maritime dans le détroit d'Ormuz se poursuit normalement", a déclaré ce fonctionnaire à Reuters. Dans le même temps, l'Iran affirme avoir intercepté la nuit dernière un pétrolier qui tentait de traverser le détroit d'Ormuz sans coordination. Selon un communiqué diffusé par les médias d'État iraniens, il s'agissait d'un pétrolier qui n'a pas tenu compte des avertissements de la marine iranienne.

Cette annonce intervient après que l'agence de presse d'État Fars a fait état d'explosions près de la ville portuaire de Bandar Abbas, sur le détroit d'Ormuz. Bandar Abbas est le plus grand port commercial d'Iran et abrite également le quartier général de la marine iranienne. Hier, l'Iran a annoncé que le détroit d'Ormuz serait à nouveau fermé à tous les pétroliers et cargos





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