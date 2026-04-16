Le Palais du Midi : Un Projet Contesté et ses Répercussions sur le Commerce Local

La gestion controversée du projet de rénovation du Palais du Midi, critiquée par la Cour des comptes, suscite une vive inquiétude chez les commerçants du quartier. Une commission parlementaire spéciale enquête sur les dysfonctionnements, tandis que les acteurs locaux dénoncent une perte significative de chiffre d'affaires et un manque de soutien adapté.

La gestion du projet de rénovation du Palais du Midi fait l'objet de vives critiques, ayant conduit à la mise en place d'une commission parlementaire spéciale. Celle-ci en était déjà à sa dix-septième séance ce jeudi, signe de la complexité et des controverses entourant ce dossier.

Les plans actuels prévoient la démolition intégrale du palais, à l'exception notable de ses murs de façade, ce qui soulève des interrogations quant à la vision globale du projet et son impact sur le patrimoine architectural. Au-delà des aspects techniques et architecturaux, ce sont les conséquences socio-économiques du chantier qui suscitent l'alarme. Ismael Saouti et Brahim Tabich, respectivement président et trésorier de l'asbl Palais du Midi Business Center, dressent un tableau sombre de la situation. Ils rappellent qu'initialement, 32 commerçants étaient implantés au sein même du Palais, complétés par quelque 300 établissements dans le quartier environnant. Aujourd'hui, ce chiffre a chuté à 178, une diminution drastique qui témoigne de la difficulté accrue pour les commerces de prospérer dans ce contexte. Pour certains, la perte de chiffre d'affaires atteint des sommets effrayants, jusqu'à 80%, mettant en péril leur survie. Les représentants des commerçants estiment que l'impact du chantier est bien plus lourd que ce qui avait été initialement anticipé. Ils dénoncent l'insuffisance et l'inadaptation des mesures d'accompagnement proposées par les autorités. Selon eux, les difficultés rencontrées par les commerçants ne se limitent pas aux aspects techniques du projet. Ils pointent du doigt une instabilité chronique dans les prises de décision, une absence criante de calendrier clair et précis pour l'avancement des travaux, et surtout, un manque flagrant d'information proactive et transparente envers les commerçants concernés. Cette absence de communication en amont a créé un climat de défiance et d'incertitude, lourd de conséquences pour la pérennité de leurs activités. La répétition d'un refus d'accès, trente-sept ans après une première expérience similaire, ravive des blessures anciennes et un sentiment d'injustice profonde. L'impact négatif de ce projet s'étend bien au-delà du seul secteur commercial. Nour Eddine Layachi, président d'une autre association, l'asbl Promo Jeunes, a également exprimé sa profonde préoccupation. Il a souligné que les vingt travailleurs de son association se retrouvent désormais privés de tout espace physique pour exercer leurs activités. L'asbl Promo Jeunes, fondée en 1989, avait précisément vu le jour suite à un refus d'accès des jeunes aux bâtiments publics pour la pratique sportive. La situation actuelle, où l'association est à nouveau confrontée à un 'refus d'accès' à un bâtiment, trente-sept ans plus tard, est une source de profonde consternation et de déception pour Chico Kebsi, une figure emblématique de l'insertion des jeunes par le sport depuis la fin des années 1980. Cette situation renvoie à un échec collectif dans la prise en compte des besoins des jeunes et des associations qui œuvrent pour leur épanouissement, illustrant un cycle négatif de décisions qui marginalisent et entravent les initiatives citoyennes et sportives





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