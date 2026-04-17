Le Pape Américain Adopte un Ton Affirmé au Cameroun, Dénonçant l'Exploitation et Appelant à la Paix

Lors de sa visite au Cameroun, le Pape américain a surpris par la fermeté de ses propos, critiquant l'exploitation des ressources africaines et appelant à la fin de la corruption. Sa tournée, marquée par une forte tonalité sociale, coïncide avec des tensions politiques et un conflit dans les régions anglophones.

Dans la capitale camerounaise Yaoundé, puis à Bamenda, point névralgique d’un conflit séparatiste sanglant qui déchire la région du Nord-Ouest, le souverain pontife américain a marqué une rupture avec sa réserve habituelle pour adopter une posture plus résolue, ceci quelques jours à peine après avoir été la cible de vives critiques de la part du président américain, Donald Trump.

À Douala, la métropole économique du pays, une foule considérable de fidèles a commencé à converger dès le jeudi soir, s’installant sur l’esplanade du stade Japoma, lieu de la messe en plein air que le pape doit présider à partir de 11h00, heure locale (10h00 GMT). Les autorités camerounaises estiment le nombre de participants attendus à plus d’un million. Depuis son arrivée le mercredi, le chef de l’Église catholique a été accueilli par une liesse populaire éclatante. Des milliers de fidèles se sont massés le long des axes routiers, lui réservant un accueil empreint de chants joyeux, de danses entraînantes et d’acclamations, rythmés par les percussions et le son caractéristique des vuvuzelas. Ses prises de parole se sont distinguées par une tonalité sociale particulièrement marquée. Jeudi, il a vivement dénoncé l’exploitation du continent africain : « le mal causé venant de l’extérieur, par ceux qui, au nom du profit, continuent de s’emparer du continent africain pour l’exploiter et le piller ». Le Cameroun, riche de ressources naturelles abondantes telles que le pétrole, le bois précieux, le cacao, le café et le coton, ainsi que de vastes gisements miniers, est depuis des décennies une cible d’attraction pour les groupes étrangers et les élites locales. « Le monde est en train d’être ravagé par une poignée de tyrans, mais il est maintenu uni par une multitude de frères et sœurs solidaires ! », a insisté le pape lors de son passage à Bamenda, chef-lieu de la région du Nord-Ouest, théâtre d’un conflit récurrent opposant les forces gouvernementales à des groupes indépendantistes armés. « Ceux qui dépouillent votre terre de ressources investissent généralement une grande partie des profits dans les armes, dans une spirale de déstabilisation et de mort sans fin », a-t-il déploré avec gravité. Environ 37% de la population camerounaise, estimée à quelque 30 millions d’habitants, est de confession catholique. L’Église catholique joue un rôle prépondérant au Cameroun en gérant un vaste réseau d’hôpitaux, d’écoles et d’œuvres caritatives, constituant un levier d’influence que le Saint-Siège cherche activement à renforcer. Douala, la capitale économique, nichée sur les rives du golfe de Guinée, compte près de cinq millions d’habitants et constitue l’un des principaux ports de l’Afrique centrale. Cette ville avait été profondément meurtrie à l’automne dernier par des manifestations violemment réprimées suite à la réélection très controversée du président Paul Biya, âgé de 93 ans et au pouvoir depuis 1982, pour un huitième mandat. À l’instar de plusieurs autres cités du pays, des affrontements avaient éclaté entre les manifestants et les forces de sécurité après cette réélection, des témoins rapportant que des tirs à balles réelles avaient été effectués dans certains quartiers. Le gouvernement avait alors reconnu « plusieurs dizaines » de décès, sans toutefois fournir de bilan précis. L’opposant et figure emblématique de la gauche nationaliste, Anicet Ekane, est décédé en détention début décembre à Yaoundé, après son arrestation fin octobre à Douala aux côtés d’autres responsables ayant soutenu la revendication de victoire d’Issa Tchiroma Bakary à l’élection présidentielle. Ce dernier, qui se proclame toujours « président légitime », vit depuis en exil en Gambie. « Notre pays a connu beaucoup de crises, certaines sont encore en cours. Le fruit que nous avons à recevoir de cette visite, c’est de nous engager comme des artisans de paix », a souligné l’archevêque de Douala, Samuel Kleda, l’une des voix les plus critiques au sein du clergé camerounais vis-à-vis du pouvoir en place. Après sa messe solennelle, le pape est attendu à l’hôpital catholique Saint-Paul de Douala. Il regagnera ensuite Yaoundé, où il prononcera un discours devant la communauté universitaire. Sa tournée camerounaise s'achèvera par une messe programmée pour le samedi matin. Dès son arrivée le mercredi, le pape américain avait prononcé un discours d'une fermeté inhabituelle, exhortant les autorités, au premier rang desquelles Paul Biya, à « briser les chaînes de la corruption ». Avant de poser le pied au Cameroun, le chef des 1,4 milliard de catholiques mondiaux avait effectué une visite historique en Algérie. Il poursuivra ensuite son périple de 18.000 kilomètres à un rythme soutenu en Angola et en Guinée équatoriale, avant de clore sa visite le 23 avril. La richesse naturelle du Cameroun, souvent synonyme d'espoir pour sa population, se transforme malheureusement en une source de conflits et d'exploitation, exacerbant les tensions socio-économiques. La visite papale, bien que brève, a offert un espace de visibilité pour ces problématiques, appelant à une prise de conscience collective et à un engagement concret en faveur de la paix et de la justice. Les discours du souverain pontife, empreints de compassion et de fermeté, résonnent comme un appel à l'intégrité et à la solidarité face aux défis complexes que traverse le pays et le continent africain dans son ensemble. L'Église locale, par son action sur le terrain, se positionne comme un acteur clé dans la recherche de solutions durables, œuvrant à la reconstruction du tissu social et au développement humain. La volonté de rompre avec la corruption et de promouvoir une gouvernance plus éthique semble être au cœur des attentes, tant du clergé que de la population. La situation dans les régions anglophones demeure une préoccupation majeure, et les paroles du pape visent à attirer l'attention internationale sur la nécessité d'une résolution pacifique du conflit, en mettant l'accent sur le dialogue et la réconciliation. L'appel à devenir des « artisans de paix » lancé par l'archevêque de Douala réaffirme l'importance du rôle de chacun dans la construction d'un avenir meilleur, loin des violences et de l'exploitation. Le parcours du pape à travers l'Afrique témoigne de son engagement envers les populations les plus vulnérables et de sa volonté de porter un message d'espoir et de changement





RTBFinfo / 🏆 2. in BE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Pape Cameroun Exploitation Corruption Paix

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Le pape Léon XIV en Algérie : une visite historique entre foi et géopolitiqueLe pape Léon XIV effectue une visite historique en Algérie, un pays majoritairement musulman. Cette visite, marquée par des gestes spirituels et politiques, explore les traces de Saint-Augustin et aborde des enjeux géopolitiques complexes, notamment les flux migratoires et la menace terroriste.

Read more »

L'Américain Taylor Phinney sort de sa retraite avec les JO de Los Angeles 2028 dans le viseur'Je n'aurais jamais pu prédire cela, même en un million d'années, mais nous y voilà', écrit Phinney. 'Ces derniers...

Read more »

Auderghem demande à la Région des décisions claires pour l'avenir du viaduc Herrmann-DebrouxUn Plan d'Aménagement Directeur (PAD) adopté en 2022 prévoit la démolition du viaduc Herrmann-Debroux situé au bout de...

Read more »

Iran menace de bloquer la mer Rouge en réponse au blocus américain des portsTéhéran avertit que si les États-Unis maintiennent leur blocus maritime, cela pourrait mener à une violation du cessez-le-feu et entraîner une perturbation du trafic en mer Rouge, impliquant potentiellement ses alliés au Yémen.

Read more »

La France s'engage vers la suppression des Zones à Faibles Émissions (ZFE)Le Parlement français a adopté une loi de simplification qui prévoit la suppression des ZFE, une mesure qui pourrait faciliter les déplacements transfrontaliers.

Read more »

Le Pape Américain S'Affirme en Afrique, Face aux Critiques de TrumpLors de sa tournée africaine, le pape américain adopte un ton plus ferme, appelant à la paix mondiale malgré les attaques de Donald Trump et des critiques internes. Son voyage au Cameroun prend une dimension symbolique majeure dans un contexte de conflit.

Read more »