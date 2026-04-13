Le pape en Algérie : une visite empreinte de spiritualité, de dialogue et de défis géopolitiques

Le pape entame une tournée internationale en Algérie, un voyage placé sous le signe de Saint Augustin et de la coexistence pacifique. La visite soulève des questions de droits humains et met en lumière les relations Nord-Sud.

Ce déplacement marque le début de la première grande tournée internationale du pape de 70 ans, qui le mènera ensuite au Cameroun, en Angola et en Guinée équatoriale (13-23 avril). Cette tournée représente un véritable marathon, couvrant 18 000 km avec une cadence effrénée et une logistique complexe. Cependant, cette visite revêt également une dimension personnelle significative pour le pape, qui souhaite marcher sur les traces de Saint Augustin (354-430), illustre penseur chrétien originaire de l’ Algérie actuelle, dont l’héritage spirituel imprègne son pontificat.

Le contexte international est actuellement marqué par les tensions liées à la guerre au Moyen-Orient. La coexistence pacifique occupera donc une place centrale dans le message que le pape adressera à ce pays de 47 millions d’habitants, dont 99% sont musulmans. Matteo Bruni, le directeur du service de presse du Saint-Siège, a souligné que cette visite permettra de s’adresser au monde islamique tout en abordant le défi commun de la coexistence.

Avant même l’arrivée du pape, plusieurs organisations non gouvernementales (ONG) internationales, dont Human Rights Watch, ont exhorté le pape à aborder les questions relatives aux droits humains et à la liberté religieuse avec les autorités algériennes. Elles ont notamment pointé du doigt les restrictions juridiques et administratives discriminatoires auxquelles les minorités religieuses sont confrontées. Bien que l’islam soit la religion d’État en Algérie, la Constitution garantit la liberté de culte, sous réserve de l’approbation des autorités pour le lieu de culte et le prédicateur.

Mgr Michel Guillaud, évêque de Constantine et Hippone, a fait remarquer à l’AFP que les Algériens sont attentifs au fait que les premiers voyages du pape soient centrés sur la Méditerranée, ce qui témoigne d’une attention particulière portée aux enjeux de la région et aux relations Nord-Sud. La presse locale a salué cette visite, la qualifiant de porteuse d’une 'portée symbolique et historique' qui dépasse largement les 9 000 catholiques présents dans le pays. Le journal gouvernemental El Moudjahid a souligné qu’elle représentait le 'soft power algérien', considérant qu’il s’agit d’un 'acte diplomatique majeur pour l’Algérie, traduisant une reconnaissance de sa stabilité, de son rôle de médiateur régional et de sa capacité à dialoguer avec des acteurs globaux'.

A Alger, Léon XIV sera accueilli lundi matin par le président Abdelmadjid Tebboune et prononcera un premier discours devant les autorités et le corps diplomatique. Selon le site d’information Casbah Tribune, aucun bain de foule n’est prévu dans la capitale et la papamobile, le véhicule emblématique, restera à l’aéroport. L’après-midi, le pape visitera la Grande Mosquée, l’une des plus vastes au monde, et rendra hommage aux figures de la mémoire algérienne, soulignant ainsi la reconnaissance de l’histoire nationale. Il rencontrera également la population algérienne dans la cathédrale Notre-Dame d’Afrique, qui domine la baie d’Alger.

De plus, Léon XIV se recueillera en privé dans la chapelle des 19 'martyrs d’Algérie', ces prêtres et religieuses assassinés pendant la décennie noire de la guerre civile (1992-2002), symbolisant le prix payé par les religieux engagés dans le dialogue avec l’islam. Cependant, il ne se rendra pas au monastère de Tibhirine, où les moines ont été enlevés et assassinés en 1996, un événement qui reste entouré de mystère.

L’étape la plus symbolique pour le pape originaire de Chicago aura lieu mardi, avec un déplacement à Annaba (est), autrefois Hippone, où Saint Augustin fut évêque. Il y célébrera une messe dans la basilique qui surplombe la ville. Lors de sa première apparition publique le jour de son élection, Robert Francis Prevost s’était présenté comme 'un fils de Saint Augustin', faisant référence à l’ordre dont il est issu, fondé au XIIIe siècle sur les principes de vie commune et de partage.

Le père Fred Wekesa, recteur de la basilique d’Annaba, a exprimé son émotion face à 'l’élan spontané des Algériens', qui ont invité le pape dès qu’il a manifesté son désir de visiter l’Algérie. Il a regretté que, trop souvent, certains ne perçoivent ce pays qu’à travers 'les années noires', ajoutant que, avec la venue du Saint-Père, le monde entier pourra découvrir l’hospitalité et la générosité du peuple algérien.





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