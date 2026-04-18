Le Pape exhorte l'Angola à croire en sa diversité et à craindre la dissidence

Lors de sa visite en Angola, le Souverain Pontife a encouragé les autorités à exploiter la richesse du pays tout en appelant à ne pas étouffer les voix dissidentes et les aspirations des jeunes et des anciens. Il a également réfuté les interprétations politiques de ses discours africains.

À peine arrivé en Angola, troisième escale de sa tournée africaine, le Pape Léon XIV a adressé un message fort aux autorités et à la société civile du pays. S'adressant à l'élite angolaise, il a déclaré : L'Angola peut grandir considérablement, si avant tout, vous, qui avez autorité dans le pays, croyez en la diversité de sa richesse.

Ce plaidoyer pour une valorisation pleine et entière des ressources naturelles et humaines du pays s'est accompagné d'un appel vibrant à la liberté d'expression et à l'inclusion. N'ayez pas peur de la dissidence, n'étouffez pas les visions des jeunes et les rêves des anciens, a-t-il ajouté, soulignant l'importance d'écouter toutes les voix pour le progrès d'une nation.

Ces propos, prononcés avec la gravité qui caractérise le chef de l'Église catholique, marquent une étape significative dans son style pastoral, perçu comme plus affirmé depuis son élection en mai 2025. Cette nouvelle assertivité contraste avec la discrétion de son prédécesseur, le pape François.

Le Pape a également profité du vol le conduisant à Luanda pour clarifier ses récentes prises de position publiques sur le continent africain. Il a exprimé son regret quant à l'interprétation de certains de ses discours comme des réponses directes aux critiques du président américain Donald Trump.

Le Souverain Pontife a insisté sur le fait que ces discours étaient planifiés bien avant les échanges polémiques avec le dirigeant américain. Pour illustrer son propos, il a cité un discours prononcé au Cameroun, écrit deux semaines avant les critiques de Trump, dans lequel il dénonçait déjà un monde en proie à une poignée de tyrans.

Ce discours, a-t-il déploré, a été perçu à tort comme une tentative de débattre à nouveau avec le président américain, ce qui, selon ses termes, n’est absolument pas dans son intérêt. Cette mise au point vise à réaffirmer l'autonomie et la pertinence des messages qu'il souhaite délivrer sur la scène internationale, sans lien avec des dynamiques géopolitiques spécifiques.

La visite en Angola, pays au catholicisme bien ancré avec environ 15 millions de fidèles sur une population de 32 millions d'habitants selon un recensement de 2024, intervient dans un contexte économique et social complexe. Malgré une économie fortement dépendante du pétrole et une corruption endémique, l'Angola s'est engagé dans d'ambitieux projets d'infrastructures, tels que le corridor de Lobito, destiné à faciliter l'exportation de minerais de ses voisins de la République Démocratique du Congo et de la Zambie.

Le pays, qui a accédé à l'indépendance du Portugal en 1975 et sorti en 2002 d'une guerre civile dévastatrice, fait face à des défis persistants, notamment les récentes pluies torrentielles ayant causé des victimes et des manifestations contre le coût de la vie réprimées avec violence. Le Pape a dénoncé lors de son premier discours à Luanda les catastrophes sociales et environnementales engendrées par une logique d'exploitation des richesses matérielles, touchant directement les réalités angolaises.

Il a ainsi fustigé les intérêts puissants qui s'accaparent des richesses nationales, engendrant souffrances et destruction. Les fidèles angolais, comme Helena Maria Miguel, gestionnaire de ressources humaines, expriment une profonde émotion et un sentiment de reconnaissance face à la visite papale, y voyant un signe de proximité divine et une reconnaissance immense pour l'Afrique et l'Angola.

La présence du Pape est attendue pour mobiliser d'immenses foules jusqu'à son départ prévu mardi matin, renforçant l'importance spirituelle et sociale de cette visite dans un pays en quête de développement et de stabilité. Il est à noter que Léon XIV est le troisième souverain pontife à visiter l'Angola, après Jean-Paul II en 1992 et Benoît XVI en 2009, marquant ainsi une continuité dans l'attention portée par le Saint-Siège à cette nation d'Afrique australe.

Le style plus direct du Pape, précédemment observé au Cameroun où il s'est attaqué aux injustices sociales et à l'exploitation du continent, se confirme avec cette visite, amplifiant l'impact de ses messages sur la scène mondiale et locale. Son message au Cameroun, où il avait critiqué ceux qui exploitent l'Afrique au nom du profit, et mis en garde contre l'usage de l'intelligence artificielle pour alimenter les conflits, résonne particulièrement dans le contexte angolais, où les défis socio-économiques et la gouvernance sont au cœur des préoccupations.





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