Le Pape Léon XIV célèbre la messe à Paysandú en Uruguay

Le Pape Léon XIV célèbre la messe à Paysandú. Il aborde les enjeux de santé mentale et de soins accessibles avant son départ pour l'Argentine et le Pérou.

Le Pape Léon XIV a célébré la messe au parc Paris-Londres de la ville de Paysandú, située à 375 kilomètres au nord-ouest de Montevideo, le 7 novembre 2026. Cette cérémonie, présidée par le souverain pontife âgé de 71 ans, a réuni environ 40 000 fidèles malgré la bruine matinale. Le voyage du Pape s'inscrit dans une tournée de deux semaines à travers l'Amérique latine, visant à la fois les rassemblements publics et le recueillement spirituel.

Avant d'arriver dans cette ville frontalière bordée par le fleuve Uruguay, le Pape Léon XIV avait été accueilli à Montevideo par le président Yamandu Orsi. Il a longé la promenade du front de mer avant de se rendre sur la place de l'Independence, salué par des milliers de personnes. L'Uruguay, pays de 3,5 millions d'habitants connu pour sa douceur de vivre, présente des particularités sociales et religieuses uniques qui marquent le contexte de cette visite pontificale.

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Laïcité et tensions avec l'Église catholique

Le Pape Léon XIV évolue dans un contexte uruguayen très différent de celui des pays voisins. Selon des sondages cités, 35 % des habitants se disent catholiques, contre 55 % en Argentine et 67 % au Pérou, ce qui fait de l'Uruguay le pays le plus laïque de la région. Cette laïcité se traduit par des politiques publiques en désaccord fréquent avec la doctrine de l'Église catholique.

Le Pape Léon XIV devrait naturellement plaider en faveur de la protection de la vie et des valeurs familiales traditionnelles lors de ses discours. Cette posture entre en résonance avec les lois uruguayennes récentes qui ont légalisé l'euthanasie l'année dernière, ainsi qu'avec les législations antérieures autorisant le mariage entre personnes du même sexe et l'avortement.

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Enjeux de santé mentale et accès aux soins

Le Pape Léon XIV a abordé la question cruciale de la santé mentale dès son premier discours à l'étranger. L'Uruguay détient le taux de suicide le plus élevé d'Amérique latine, un fait marquant que le souverain pontife n'a pas manqué de souligner. Il a déclaré que la solitude, l'angoisse et la perte d'espoir peuvent devenir si profondes qu'une personne cesse de trouver des raisons de continuer à vivre.

Outre les questions psychologiques, le Pape Léon XIV, récemment sorti de l'hôpital Gemelli de Rome, met l'accent sur l'accessibilité aux soins de santé. Il a affirmé dans l'avion que garantir des soins accessibles à chacun, quelles que soient les ressources financières, est une responsabilité qui interpelle toute société. Cette prise de position s'aligne sur ses appels précédents pour une justice sociale dans le domaine médical.

Symbols régionaux et préparation à l'Argentine

À Paysandú, le Pape Léon XIV a intégré les spécificités locales dans sa messe. Il a évoqué trois symboles de la région, notamment ses nombreuses palmeraies naturelles, et a exhorté les fidèles à être bien préparés à défendre leur foi contre des doctrines étrangères. Les fidèles, installés avec des chaises de plage et imperméables, ont entendu un appel au partage et à la vie en communauté.

Le Pape Léon XIV regagne Montevideo en soirée pour poursuivre son itinéraire. Il se rendra dans le quartier de Casavalle, qui affiche le taux d'homicides le plus élevé de la capitale, ainsi qu'à l'Université catholique et au stade Centenario. Une veillée de prière est prévue pour rassembler 60 000 personnes sur ce site historique.

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Suite du périple vers l'Argentine et le Pérou

Après l'Uruguay, le Pape Léon XIV se rendra en Argentine, le pays natal de son prédécesseur François. Cette visite sera marquée par la mémoire de François, dont certains fidèles argentins sont restés déçus par l'absence de visite pendant son pontificat. Le Pape Léon XIV devra naviguer dans ce contexte sensible pour établir son propre leadership.

La tournée s'achèvera au Pérou à partir du mercredi. À Lima, l'engouement est déjà palpable avec la vente de souvenirs à l'effigie du Pape Léon XIV, allant des t-shirts aux chapelets, voire des pains portant son nom. L'ensemble de ce périple latino-américain illustre l'intérêt généralisé qui dépasse largement les limites de l'Église catholique traditionnelle.