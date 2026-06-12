Le pape Léon XIV retardé par un problème technique aux Canaries

Un problème technique sur l'avion du pape a contraint Léon XIV à retarder son départ des Canaries, en présence du roi d'Espagne Felipe VI.

Le pape Léon XIV a été contraint de retarder son départ des îles Canaries vendredi après-midi en raison d'un problème technique détecté sur son avion.

Alors que le souverain pontife s'apprêtait à embarquer pour rentrer à Rome, une anomalie a été constatée à bord de l'appareil, un Airbus A321 de la compagnie italienne. Le pape avait déjà pris place dans l'avion lorsque les techniciens ont signalé une défaillance potentielle au niveau du système hydraulique. Il a immédiatement été invité à descendre, suivi de près par le roi d'Espagne Felipe VI, qui venait de le saluer sur le tarmac.

Les deux hommes sont retournés dans le terminal de l'aéroport de Gran Canaria, où ils ont attendu de plus amples informations. Le roi, qui avait accompagné le pape jusqu'à la passerelle, est monté brièvement à bord avant de redescendre avec lui, un geste de courtoisie qui a marqué les observateurs. Les équipes techniques se sont immédiatement mises au travail pour diagnostiquer et résoudre le problème.

Selon des sources proches du Vatican, il ne s'agit pas d'une urgence majeure, mais plutôt d'une précaution nécessaire pour garantir la sécurité du vol. Le pape, âgé de 78 ans, a patienté dans le salon d'honneur de l'aéroport, entouré de ses collaborateurs. Aucun nouveau créneau de décollage n'a été annoncé dans l'immédiat, et les passagers de l'avion, dont plusieurs membres de la suite pontificale et des journalistes, ont été priés de rester à proximité.

Cet incident intervient alors que le pape achevait une visite pastorale de trois jours aux Canaries, marquée par des rencontres avec des migrants et des autorités locales. Le report du départ a suscité une certaine agitation parmi les fidèles et les médias présents. Le roi Felipe VI a profité de cette attente pour échanger quelques mots avec le pape, dans une ambiance détendue malgré la situation.

La maison royale espagnole a confirmé que le roi resterait sur place jusqu'à ce que le problème soit résolu, soulignant l'importance des relations entre l'Espagne et le Saint-Siège. Le Vatican a diffusé un communiqué indiquant que le pape était en bonne santé et que tout était mis en œuvre pour un départ rapide. Cet événement rappelle les défis logistiques des voyages pontificaux, où chaque détail est scruté.

Une fois l'avion réparé, le pape devrait poursuivre son voyage vers Rome, où il doit présider une audience le lendemain. En attendant, les regards restent tournés vers le ciel des Canaries





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