Le parc national des Forêts de Brabant met en garde contre les buse en période de nidification

Une mise en garde du parc national des Forêts de Brabant après qu'un joggeur a été pris pour cible par une buse. Bien que les attaques soient rares, le port d'un casque et la prudence sont recommandés pendant la saison de reproduction.

Le parc national des Forêts de Brabant met en garde les cyclistes et les joggeurs d'être extra vigilants face aux buses en période de nidification.

Vendredi dernier, un coureur a été pris pour cible par un rapace sur la Tomberg, dans la forêt de Meerdaal. Heureusement, le port d'un casque peut déjà faire une grande différence, explique le coordinateur Steven Vanonckelen. L'incident avec l'oiseau protégé n'a laissé au coureur que quelques égratignures sur la tête. Pendant la saison de reproduction, les buses sont particulièrement territoriales dans le périmètre immédiat de leur nid.

"Les cyclistes et les joggeurs sont surtout perçus comme une menace", indique-t-on. "Les promeneurs ne courent en principe aucun risque. De toute façon, les attaques sont extrêmement rares. Mais nous demandons tout de même aux visiteurs du parc national de rester vigilants.

" Qui aperçoit une buse doit d'abord garder ses distances. Éviter le contact visuel peut également dissuader l'oiseau, souligne Vanonckelen.

"Les buses préfèrent attaquer leur proie par-derrière", explique-t-il. "De grands mouvements peuvent aussi effrayer le rapace.

Enfin, le port d'un couvre-chef protecteur est recommandé.

" Dès que les poussins seront assez grands pour prendre leur envol, l'instinct protecteur des buses diminue à nouveau. Cela se produit à partir de la fin juin.

"Mais entre-temps, il ne faut certainement pas décourager les gens de visiter la forêt de Meerdaal", affirme Vanonckelen. "Venez en extérieur, mais gardez vos oreilles et vos yeux ouverts, comme vous le feriez dans la circulation.





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