Le parcours d'un homme face aux troubles de la vision : de l'hypermétropie à la rééducation visuelle

Michael Lievens témoigne de son long combat contre les troubles de la vision, de l'enfance à l'âge adulte. Face à l'hypermétropie et à la strabisme, il a exploré différentes solutions, des lunettes à la chirurgie, avant de découvrir l'importance de la rééducation visuelle pour retrouver une vision binoculaire et une meilleure qualité de vie. Il partage son expérience, ses difficultés et les espoirs nés de l'approche thérapeutique de Susan Barry.

C'est vers l'âge de trois ans que les premiers signes ont alerté son entourage. Michael Lievens semblait ne pas prêter attention à certains objets autour de lui. Un comportement étrange qui a amené sa mère à le faire examiner, d'abord par un neurologue, puis par plusieurs ophtalmologues. On lui a détecté une hypermétropie , un trouble qui empêche de focaliser les objets proches, et on lui a fait porter des lunettes. Mais sa situation ne s'est pas améliorée, au contraire.

Dans mon cas, mon cerveau avait déjà été privé d'informations visuelles nettes et régulières, pendant un certain temps. Mon cerveau ne voyait plus avec les deux yeux, à tel point qu'un œil déviait. Les lunettes ont légèrement amélioré l'alignement des yeux mais je suis resté strabique. Michael a dû alors poser un cache oeil, dans l'espoir que son œil plus faible rattrape son retard. Si l'acuité visuelle s'est améliorée, cela n'a pas suffi à rétablir une vision binoculaire. Michael s'est alors mis à regarder le monde en alternant les deux yeux. Selon l'œil que j'utilisais, les objets changeaient de position et même la perception des couleurs était différente. Je n'avais pas non plus de vision stéréoscopique ou '3D'. Comme mon monde visuel n'était pas stable, il m'était difficile d'apprendre à lire et, même après avoir acquis la connaissance des lettres et des mots, il me restait difficile d'exécuter physiquement l'acte de lire. Mon cerveau a appris à neutraliser la deuxième image pour ne pas avoir de vision double, mais c'est une façon épuisante de voir le monde. Cela demande beaucoup d'énergie et n'est pas stable. J'ai commencé à voir double en permanence. J'ai paniqué parce que ça devenait invivable. Si les difficultés de lecture ont perduré durant toute sa scolarité, elles n'ont finalement pas représenté grand-chose au regard de ce que Michael a vécu, ensuite, lors des études supérieures. Décidé à suivre un cursus en sciences économiques à la KULeuven, il s'est rapidement trouvé confronté à une pile de syllabi et un volume très important de lectures imposées. Je devais lire tout le temps, tous les jours. Les adaptations que j'avais développées en tant qu'enfant et adolescent ont volé en éclats à ce moment-là, se rappelle t-il. Je commençais à voir deux pages, deux textes, à voir tout en double en permanence. J'ai paniqué parce que ça devenait invivable. Ce n'est pas seulement la lecture qui était compliquée mais tous les mouvements du quotidien : aller faire ses courses, voir ses amis, etc. Personne ne me comprenait vraiment. Quand tu racontes à ta famille que tu vois double et que tout le monde trouve que c'est un détail, tu te sens très isolé socialement. \Assommé par les migraines et une grande quantité d'antidouleurs, Michael subira trois opérations des muscles oculaires. Ces interventions chirurgicales ne rencontreront pas le succès escompté. En proie à des pensées suicidaires, Michael se met alors à la recherche d'une solution alternative. C'est à cette époque qu'il découvre pour la première fois les travaux de la neurobiologiste américaine Susan Barry, ancienne professeure au Mount Holyoke College. Dans son livre 'Fixing My Gaze : A Scientist's Journey Into Seeing In Three Dimensions', cette scientifique raconte comment elle est parvenue à développer la vision en profondeur, alors qu'on lui présentait la chose comme étant quasi impossible. Une révélation existentielle pour Michael qui va adopter les enseignements de Susan Barry et traduira même son livre en néerlandais. Dans ce livre, l'autrice explique comment il est possible, même à l'âge adulte, de rééduquer son cerveau en entraînant les deux yeux à travailler ensemble grâce à des exercices de vision thérapeutiques. Ainsi, peuvent être utilisés des lentilles, des prismes, différentes sortes de filtres ou encore des programmes informatiques personnalisés et des casques de réalité virtuelle. En fait, ce ne sont pas les yeux qui voient mais notre cerveau. Les yeux ne sont que des capteurs, résume Michael qui regrette que cette approche ne soit pas davantage mise en œuvre. La chirurgie a sa place dans les options de traitement mais ce n'est pas la seule et peut-être pas la première. S'il n'y a pas de problème structurel avec les muscles et si les yeux sont sains, il faut juste réapprendre à les utiliser. Si vous avez un problème d'élocution, on ne va pas couper la langue, on va vous réorienter vers un logopède. C'est la même chose avec les yeux. Or, dans le système actuel, vous n'allez pas entendre parler de rééducation visuelle, c'est plutôt le cache oeil ou la chirurgie, mais la rééducation est une approche plus moderne que ce qui est proposé actuellement aux patients.\Rémi Guérin, orthoptiste, membre du bureau de l'Association Belge d'Orthoptie (ABO) et chargé d'enseignement à la Haute École de la Province de Liège, nuance le propos sans le rejeter, soulignant l'importance de l'évaluation individuelle et de l'adaptation du traitement





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