Le Parlement de la Région wallonne a validé les plans de réduction des dépenses dans l'enseignement malgré les importantes manifestations de protestation. La majorité a voté pour, tandis que l'opposition a voté contre.

Le Parlement de la Région wallonne a validé les plans de réduction des dépenses dans l'enseignement malgré les importantes manifestations de protestation . La majorité (avec le MR et les Engagés) a voté pour, tandis que l'opposition a voté contre.

Le Parlement a validé le plan après des semaines de protestations. Les mesures comprennent notamment 10% de plus de temps de travail pour les enseignants dans l'enseignement secondaire supérieur sans compensation salariale, un régime de congés plus strict pour le personnel enseignant permanent, et un régime plus strict pour la fin de carrière des enseignants.

Le coût d'inscription peut également être augmenté à 1 194 euros pour la majorité (58%) des étudiants dans l'enseignement supérieur à partir de la prochaine année académique. Le vote a eu lieu après une séance plénière marquée par des discussions animées entre la majorité et l'opposition. Le débat a également été perturbé par quelques étudiants qui étaient assis sur le banc du public.

Les mesures validées font partie d'un plan de réduction des dépenses important qui a été annoncé par la Région wallonne l'année dernière pour réduire le déficit chronique. Le plan doit aboutir à une économie de quelque 500 millions d'euros sur un budget total d'environ 15 milliards d'euros d'ici 2029. Google a lancé une nouvelle fonctionnalité qui permet de choisir les sources à afficher en premier lors d'une recherche.

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