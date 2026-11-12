Le Parlement espagnol adopte le décret-logement avant les législatives du 29 novembre

Adopté après une grève générale majeure, le décret protégeant les locataires vulnérables jusqu'en 2030 divise l'Espagne. La droite promet son abrogation avant le scrutin du 29 novembre.

Le Parlement espagnol a voté jeudi en faveur d'un paquet de mesures visant à renforcer la protection du droit au logement, dans une session marquée par la dissolution anticipée des chambres. Cette adoption intervient à un moment crucial, quelques semaines seulement avant les législatives générales prévues le 29 novembre. Le texte, qui avait provoqué une crise politique majeure en octobre, a été approuvé par une marge extrêmement serrée au sein d'une commission spéciale de soixante-neuf membres.

Détails du vote et mesures de protection jusqu'en 2030

Les résultats du scrutin au sein de la commission révèlent une division profonde de l'hémicycle. Trente-cinq députés ont soutenu le premier décret-loi, tandis que trente-quatre se sont opposés à sa validation. Ce texte spécifique prévoit la suspension des expulsions jusqu'en 2030 pour les personnes vulnérables, ainsi que des restrictions strictes contre les investisseurs institutionnels qualifiés de fonds. L'adoption de ces mesures constitue une victoire symbolique pour le gouvernement, bien que leur pérennité reste incertaine face au contexte électoral. Le second texte, qui imposait le renouvellement automatique des contrats de location, a quant à lui été rejeté par une majorité similaire de trente-cinq voix contre trente-quatre, confirmant l'impasse legislative sur ces questions structurelles.

Also read Espagne : journée de grève nationale ce mercredi 11 novembre, à trois semaines d'élections anticipées

Le contexte de la grève générale et des mobilisations sociales

Cette décision législative intervient à la suite d'une journée de mobilisation massive à travers tout le territoire national. Environ cent vingt mille manifestants ont défilé dans les rues de Madrid le mercredi soir, exigeant non seulement la protection du logement, mais aussi une amélioration du pouvoir d'achat. La capitale a été suivie par Barcelone, où la police municipale a comptabilisé la présence de cinquante mille participants. Cette vague de contestation sociale s'inscrit dans un mouvement de colère plus large, exacerbé par la crise économique et les tensions sociales persistantes. Les syndicats ont appelé à cette grève générale pour montrer leur soutien aux travailleurs et aux locataires précaires.

L'origine du conflit : l'affaire Maricarmen Abascal

Les tensions qui ont conduit à cette grève nationale ont pris source fin septembre, suite à des événements dramatiques à Madrid. Le mouvement de protestation a été déclenché après l'expulsion de l'appartement de Maricarmen Abascal, une femme de quatre-vingt-sept ans. Cette dernière est décédée quelques jours plus tard, un décès qui a indigné l'opinion publique et suscité une onde de choc nationale. Les principaux syndicats du pays ont utilisé cet événement tragique comme catalyseur pour unir différentes factions sociales autour d'une même cause. Cette affaire a servi de point de départ à une mobilisation qui s'est étendue progressivement à l'ensemble du pays, touchant des secteurs variés de la société espagnole.

Advertisement

Conséquences politiques et promesse d'abrogation par la droite

Le chemin vers cette adoption a été semé d'embûches politiques, notamment en raison de la dissolution préalable du Congrès des députés. Le Premier ministre Pedro Sánchez avait été poussé à annoncer des élections anticipées après le rejet initial du texte en début d'octobre. Ce rejet avait provoqué une crise politique majeure, fragilisant la position du gouvernement. Aujourd'hui, l'opposition de droite a déjà annoncé qu'elle abrogerait ce décret-loi si elle remportait les élections de novembre. Cette promesse constitue un axe central de la campagne électorale, opposant clairement les projets de gestion du logement entre les deux grands camps politiques du pays.

Impacts concrets et perspectives pour les locataires

Pour les citoyens concernés, ces mesures offrent une sécurité juridique temporaire, mais précaire. La suspension des expulsions vise spécifiquement les ménages les plus vulnérables, tentant de freiner la précarité énergétique et résidentielle. Cependant, le rejet du renouvellement automatique des bails laisse sans réponse la question de la stabilité des contrats à long terme. Les propriétaires de biens immobiliers, qui se sont fortement opposés aux mesures, considèrent que le premier décret porte atteinte à leurs droits de propriété. L'avenir de ces protections dépendra entièrement des résultats du scrutin du 29 novembre et de la capacité du futur Parlement à légiférer normalement.