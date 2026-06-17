Le Parlement européen adopte le règlement sur le retour des migrants, renforçant la politique de renvoi

Le Parlement européen a adopté un nouveau règlement qui renforce la politique de retour des migrants en créant un cadre juridique pour des centres de retour et une décision de retour européenne. Ce texte, soutenu par ses promoteurs comme la dernière pièce du Pacte sur la migration et l'asile, est vivement critiqué par ses opposants qui y voient un risque accru de violations des droits humains.

Le vote, adopté par 418 voix contre 218 et 30 abstentions, a été accueilli par des clameurs sur les bancs de l'extrême droite. Les eurodéputés francophones belges ont voté contre, à l'exception du MR qui s'est abstenu.

Au nord du pays, le CD&V et Anders ont voté pour, de même que la N-VA et le Vlaams Belang. Ce règlement renforce considérablement la politique de renvoi, qu'il se fasse sur base volontaire ou forcée.

L'accord trouvé entre les États membres (Conseil) et le Parlement européen, qui était mis au vote ce mercredi, offre aux États membres qui le souhaitent un cadre juridique leur permettant d'entamer des discussions avec des pays tiers en vue de créer des centres de retour. Ceux-ci pourraient servir de destination finale ou de centres de transit vers le pays d'origine voire un autre pays sans aucun lien avec la personne concernée.

Le texte instaure également une décision de retour européenne, un formulaire commun qui comprendra les éléments essentiels de la décision de retour. Cela devrait faciliter la reconnaissance mutuelle même si, pour l'instant, les États membres ne sont pas tenus d'exécuter les décisions de retour émanant d'un autre État membre. Violations des droits humains Le règlement oblige en outre les demandeurs d'asile déboutés ou toute autre personne ne disposant pas d'un droit de séjour à coopérer avec les autorités nationales.

Ils peuvent être placés en rétention avant leur expulsion s'ils risquent, par exemple, de se soustraire à la justice ou s'ils constituent une menace pour la sécurité. Ceux qui refusent de coopérer s'exposent également à des interdictions plus longues d'entrée sur le territoire. Les partisans du texte le considèrent comme la dernière pièce du puzzle du Pacte de l'UE sur la migration et l'asile, qui doit faire augmenter le taux de retours effectifs.

Les opposants dénoncent essentiellement une porte ouverte aux violations des droits humains





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