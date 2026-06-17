Le Parlement flamand approuve les économies controversées sur les bourses d'études

Le décret prévoyant des économies de 85 millions d'euros dans l'enseignement supérieur flamand, incluant des limites d'âge et de crédits, a été adopté malgré de vives protestations étudiantes et des mises en garde des institutions académiques sur ses effets potentiellement néfastes.

Le Parlement flamand a donné son feu vert à des économie s sur les bourses d'études . Ces derniers mois, la proposition du gouvernement flamand a suscité de vives critiques.

Selon Zuhal Demir, ministre flamande de l'Éducation (N-VA), ces économies sont non seulement défendables, mais aussi nécessaires pour préserver le système des bourses d'études en Flandre à l'avenir. L'an dernier, le gouvernement flamand a décidé d'économiser près de 85 millions d'euros sur l'enseignement supérieur. Une partie de ces économies prévoit qu'à partir de la prochaine année académique, seules les personnes de moins de 30 ans pourront prétendre à une allocation d'études.

Les étudiants devront également obtenir au moins 54 crédits de formation pour recevoir un soutien financier. Des exceptions sont prévues pour certains groupes (par exemple, les étudiants travailleurs, les aidants, les étudiants en situation de handicap, etc.). Les partisans de la réforme insistent sur le fait qu'elle est indispensable pour rendre le système financièrement viable et mieux ciblé.

Toutefois, cela fait déjà des mois que le Conseil interuniversitaire flamand (VLIR), le Conseil des hautes écoles flamandes (VLHORA) et l'Association flamande des étudiants (VVS) critiquent ce décret, le jugeant contre-productif et susceptible de réduire le nombre d'étudiants et de diplômes. La protestation étudiante a trouvé un écho aujourd'hui avec la présence de plusieurs dizaines d'étudiants dans la galerie du public du parlement. Au sein du parlement, les partis d'opposition ont également réitéré leurs critiques.

Après des semaines de report, le décret a finalement été approuvé, principalement grâce à la majorité (N-VA, CD&V, Vooruit) contre l'opposition





vrtnws / 🏆 3. in BE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Bourses D'études Économie Enseignement Supérieur Flandre Zuhal Demir N-VA Manifestation Étudiante VLIR Crédits De Formation Limite D'âge

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Restrictions budgétaires wallonnes : entrevue sans grandes attentes entre manifestants et chefs de groupe au parlement'C’était une réunion constructive comme on dit mais nous n’avions pas de grandes attentes', a confié, à l’issue de...

Read more »

Accord de principe entre les États-Unis et l'Iran pour être signé en SuisseLes États-Unis et l'Iran ont conclu un accord de principe qui doit être signé vendredi dans un complexe hôtelier à Bürgenstock, en Suisse. Le choix du lieu, également utilisé pour la conférence sur la paix en Ukraine, vise à faciliter la sécurité. Le président du parlement iranien devrait assister à la cérémonie, tandis que le vice-président américain J.D. Vance pourrait représenter les États-Unis.

Read more »

Le Parlement européen adopte le règlement sur le retour des migrants, renforçant la politique de renvoiLe Parlement européen a adopté un nouveau règlement qui renforce la politique de retour des migrants en créant un cadre juridique pour des centres de retour et une décision de retour européenne. Ce texte, soutenu par ses promoteurs comme la dernière pièce du Pacte sur la migration et l'asile, est vivement critiqué par ses opposants qui y voient un risque accru de violations des droits humains.

Read more »

Le futur Télescope Einstein obtient le soutien unanime du Parlement wallon, la décision attendue l’an prochainSi l’Euregio Meuse-Rhin est choisie, environ 80% de l’infrastructure du télescope pourrait être localisée dans le...

Read more »