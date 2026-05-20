Le parlement wallon approuve la réforme des aides régionales à l'emploi

Le parlement wallon a approuvé mercredi la réforme des aides régionales à l'emploi portée par la majorité MR-Engagés, baptisée 'Job+'. Ce nouveau dispositif entrera en vigueur le 1er juillet et prévoit un incitant unique à l'embauche pouvant atteindre 1.200 euros par mois pour les PME.

Le parlement wallon a approuvé mercredi la réforme des aides régionales à l'emploi portée par la majorité MR-Engagés, baptisée ' Job+ '. Ce nouveau dispositif entrera en vigueur le 1er juillet et prévoit un incitant unique à l'embauche pouvant atteindre 1.200 euros par mois pour les PME .

La majorité MR-Engagés a soutenu le texte tandis que l'opposition PS-PTB et Ecolo s'y est opposée, estimant notamment que l'insertion durable à l'emploi n'était pas suffisamment assurée. Le projet de décret réformant les dispositifs wallons de soutien à l'emploi a été approuvé mercredi par le parlement wallon réuni en séance plénière. Sans surprise, le projet de décret a été soutenu par la majorité. L'opposition, elle, s'y est opposée, dénonçant le risque de multiplication 'de contrats jetables'.

Cette réforme reste fondamentalement mauvaise pour les travailleurs. Vous donnez de l'argent aux entreprises sans exiger de vraies garanties d'emploi. L'argent public doit permettre de créer de l'emploi, pas de subsidier des plans de licenciements





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