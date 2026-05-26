Le Parlement wallon préfère les boissons flamandes et françaises à celles wallonnes

Le Parlement wallon a lancé un appel d'offres pour se fournir en boissons, mais au lieu de mettre en avant des boissons wallonnes, il va se retrouver avec des breuvages flamands et français. Les représentants politiques wallons vont boire du jus de pomme flamand et de l'eau Cristalline.

La séquence « Notre argent » balaie tous les sujets conso du moment, et l'un d'entre eux concerne nos politiques. Le Parlement wallon a lancé un appel d'offres pour se fournir en boissons, et ce sont des boissons flamandes et françaises qui vont hydrater nos représentants wallons, au lieu d'une société locale, wallonne.

Laurence Piret décortique tout cela. Le Parlement de Wallonie a décidé d'attribuer un nouveau marché public pour la fourniture de boissons au sein de l'établissement, mais au lieu de mettre en avant des boissons wallonnes, le Parlement va se retrouver avec des breuvages flamands et français. Il était temps de renouveler le contrat avec le fournisseur de boissons sauf qu'à priori le Parlement de Wallonie n'a pas élaboré des critères pour mettre en valeur les produits wallons.

Ce qui est pourtant prôné par le Parlement », détaille Laurence Piret, journaliste à Sudinfo. Désormais, les représentants politiques wallons vont boire du jus de pomme flamand, et de l'eau Cristalline.

« Auparavant c'était de la Bru, de Stoumont en région Verviétoise. On est passé à côté d'une possibilité de promouvoir les produits wallons au sein même du Parlement wallon », souligne la spécialiste. Mauvaise nouvelle pour les amateurs de chips, le prix de ces derniers devraient augmenter.

« PepsiCo l'annonce, les propriétaires des marques Lay's, Cheetos, Doritos qu'on connaît tous. Il y a des coûts qui sont plus élevés pour PepsiCo et donc le groupe annonce une hausse au niveau mondial. Donc a priori ça va toucher la Belgique pour les petits sachets de ces chips », explique Laurence Piret. Pourtant, en Belgique, le prix de la pomme de terre est très bas, grâce à une production en quantité monstre.

« Cela s'explique notamment parce que ces grosses sociétés travaillent avec des contrats fixes. Ce qui fait qu'elles achètent de toute façon leurs pommes de terre à des prix qui sont fixés d'avance, même si les marchés mondiaux s'effondrent. L'autre raison, ce sont la hausse de tous les coûts annexes », rappelle la spécialiste. Les jeunes entre 15 et 34 ans ont dévoilé leur marque préférée, et c'est bel et bien Action.

« C'est une enseigne qui est déjà très implantée chez nous. Elle annonce encore 4500 nouveaux magasins en Europe. Il y a certains pays où il n'est que très peu encore implanté dans l'Union Européenne. Chez nous le maillage est déjà bien présent, mais il va encore s'étoffer.

Action envisage effectivement de s'installer aussi aux Etats-Unis, où il va aussi frapper très fort », annonce-t-elle. Au départ, la marque était presque vue comme du hard discount qui n'avait pas la cote, c'est désormais tout l'inverse.

« Aujourd'hui, Action, c'est devenu une référence, notamment sur les réseaux comme TikTok, pour ses rayons sport, ses rayons jeux, jouets, ses rayons déco et aussi la beauté », évoque Laurence Piret. L'incendie à Tubize n'est toujours pas éteint : les résultats des analyses sont arrivés, la fumée contient une grande quantité d'amiante. Les Wallons et les Flamands vont-ils devoir payer pour Bruxelles ? Pour Boris Dilliès, la capitale « reste un élément central pour le Royaume





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