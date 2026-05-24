Le Parti populaire des Cafards, une parodie du BJP, se met en marche avec succès

Le Parti populaire des Cafards, créé par Abhijeet Dipke, un étudiant indien en communication politique, est une parodie du parti du président actuel, Narendra Modi, le Bharatiya Janata Party (BJP), le parti nationaliste indien. Le parti a connu une ascension fulgurante sur les réseaux sociaux, avec près de 23 millions de personnes suivant le parti sur Instagram en seulement une semaine.

Le Parti populaire des Cafards, lancé par Abhijeet Dipke, un étudiant indien en communication politique, a été officiellement créé le 16 mai 2026. Il s'agit d'une parodie du parti du président actuel, Narendra Modi , le Bharatiya Janata Party ( BJP ), le parti nationaliste indien.

La raison pour laquelle Abhijeet a décidé de créer ce parti est que les jeunes expriment leurs opinions sur les réseaux sociaux et sur Internet, mais que Modi les critique en les comparant à des parasites. Après avoir créé un compte sur Twitter et Instagram, le parti a connu une ascension fulgurante, avec près de 23 millions de personnes suivant le parti sur Instagram en seulement une semaine.

Narendra Modi a tenté de discréditer le parti en dénonçant des faux abonnés et une communauté principalement pakistanaise, mais les affirmations de Modi ont été démenties par le Parti des Cafards. Pour rejoindre le parti, il est possible de s'inscrire en cliquant sur un lien aléatoire sur le compte Instagram du parti





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