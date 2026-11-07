Le Patatou à Bousval : deux ans après sa victoire à La Meilleure Friterie

L'équipe du Patatou à Bousval, vainqueur de La Meilleure Friterie sur RTL tvi en 2024, partage le bilan de deux ans d'exploit et la fidélité de sa clientèle internationale.

Depuis leur triomphe éclatant lors de l'émission La Meilleure Friterie diffusée sur RTL tvi en 2024, les associés Michael Glibert et Julien Martin continuent de rayonner depuis leur établissement Le Patatou situé à Bousval, dans la province du Hainaut. Deux ans après la consécration télévisuelle qui a couronné leur savoir-faire culinaire, le duo de chefs confirme que l'engouement pour leur cuisine reste toujours aussi vigoureux et que leur notoriété n'a cessé de s'étendre géographiquement.

Une visibilité internationale durable

La décision de participer à ce concours gastronomique majeur n'était pas initialement le fruit d'une ambition personnelle, mais plutôt la conséquence d'une mobilisation massive de leur base de supporters. Comme le souligne Julien Martin, ce sont leurs clients qui ont voté pour eux à travers divers réseaux sociaux et plateformes médiatiques, poussant finalement le duo à accepter l'invitation de la chaîne RTL. Initialement réticents face à la notoriété nationale, ils ont fini par accepter avec enthousiasme une fois la démarche officialisée.

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Le bilan de cette expérience télévisuelle s'avère particulièrement positif pour l'entreprise. Michael Glibert et Julien Martin constatent une affluence constante de visiteurs provenant de régions éloignées, voire de l'étranger, attirés par le prestige du titre de " La Meilleure Friterie ". Après un pic d'activité immédiat suivant la diffusion, le restaurant a retrouvé un rythme de croisière stable, caractérisé par l'arrivée régulière de nouveaux clients fidèles et des retours positifs persistants.

Cette reconnaissance continue permet à l'établissement de maintenir une excellente réputation auprès d'une clientèle diverse. Les propriétaires notent que de nombreuses personnes découvrent leur cuisine spécifiquement grâce à leur victoire, même si elles ne résident pas dans le coin ou viennent de pays voisins comme la France ou la Belgique wallonne non locale.

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L'histoire rocambolesque d'une association amicale

L'histoire qui unit Michael Glibert et Julien Martin repose sur des rencontres fortuites et une amitié profonde qui a duré dix ans. Leur collaboration a débuté de manière totalement imprévue autour d'un chien fugueur nommé Léon, dont le nom a d'ailleurs inspiré la création de leur société Léon Burger. Le canine de Julien retournait systématiquement chez Michael, qu'il ne connaissait pas initialement, favorisant ainsi des rencontres répétées qui ont débouché sur une amitié durable.

Leur aventure entrepreneuriale commune a démarré en 2016, après une discussion lors d'un repas chez Julien. Michael, alors insatisfait de son emploi actuel, a proposé à son ami, expérimenté dans le secteur de l'horeca, de reprendre une friterie classique qui avait été ouverte deux ans auparavant. L'idée, prise sur un coup de tête, a rapidement pris forme grâce à une vision partagée et à une compatibilité stylistique parfaite entre les deux associés.

En seulement trois mois, le duo a su transformer l'établissement en un lieu unique qui reflète parfaitement leur identité et leurs goûts communs. Cette proximité d'esprit a facilité la création d'un concept cohérent et authentique, permettant aux fondateurs de construire une marque forte sans perdre de vue les valeurs fondamentales qui les ont réunis depuis leur première collaboration.

Consistance et authenticité du concept culinaire

Un aspect central de leur stratégie réside dans le maintien d'une identité culinaire inchangée depuis leur victoire à l'émission. Michael Glibert insiste sur le fait qu'ils n'ont rien modifié à leurs méthodes de travail, ni à leurs fournisseurs, conservant ainsi la même qualité de produits et la même approche gastronomique qui avaient séduit le jury et le public.

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Seules les offres de burgers ont connu quelques évolutions mineures pour s'adapter aux tendances, mais le cœur de leur menu reste fidèle à la recette initiale qui a fait leur succès. Cette stabilité est perçue comme un gage de fiabilité pour leurs clients, qui recherchent précisément la même expérience gustative qu'ils ont découverte lors de leur participation à RTL tvi.

Les partenaires commerciaux et fournisseurs continuent de travailler avec le duo selon les mêmes modalités qu'auparavant, assurant une cohérence totale dans la chaîne d'approvisionnement. Cette démarche permet de préserver la qualité constante des frites et des burgers, éléments incontournables du succès de Le Patatou dans la région de Genappe.

Perspectives d'avenir et impact local

Alors que l'établissement tourne à son rythme habituel, Michael Glibert et Julien Martin se montrent très satisfaits des retours positifs reçus depuis deux ans. Ils continuent d'accueillir les curieux et les fidèles avec la même passion, considérant que leur victoire reste un levier important pour attirer de nouvelles vagues de clients intéressés par leur réputation.

Le Patatou demeure un acteur incontournable de la scène culinaire à Bousval, tirant parti de sa visibilité nationale pour renforcer son ancrage local tout en captant une clientèle internationale. Les associés prévoient de maintenir cette dynamique en continuant d'offrir un service de qualité, fidèle à l'esprit qui les a guidés depuis le début de leur aventure ensemble.