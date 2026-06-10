Le pays le dernier à tenter de restreindre l'accès des jeunes aux réseaux sociaux

Le pays est le dernier en date, après notamment l'Australie, l'Indonésie, ou le Brésil, à tenter de restreindre l'accès des jeunes aux réseaux sociaux, alors que l'inquiétude progresse quant à leurs effets négatifs sur le bien-être des enfants. L'Australie est devenue en décembre 2025 le premier pays à interdire les réseaux sociaux aux enfants. Le Haut-Commissaire de l'ONU aux droits de l'homme a averti le 29 mai qu'il n'était pas suffisant de simplement interdire l'accès des enfants aux réseaux sociaux et a appelé gouvernements et entreprises à concevoir des plateformes plus sûres.

Le pays est le dernier en date, après notamment l' Australie , l' Indonésie , ou le Brésil , à tenter de restreindre l'accès des jeunes aux réseaux sociaux, alors que l'inquiétude progresse quant à leurs effets négatifs sur le bien-être des enfants.

L'Australie est devenue en décembre 2025 le premier pays à interdire les réseaux sociaux aux enfants. Le Haut-Commissaire de l'ONU aux droits de l'homme a averti le 29 mai qu'il n'était pas suffisant de simplement interdire l'accès des enfants aux réseaux sociaux et a appelé gouvernements et entreprises à concevoir des plateformes plus sûres





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