Le peloton a été groupé au moment des faits, mais les organisateurs ont décidé de faire repartir la course en raison de l'absence temporaire d'ambulances, lorsqu'une vingtaine de coureurs étaient encore au sol. Le Britannique Adam Yates s'est relevé avec des visages maculés de boue et de sang avant de poursuivre la course malgré un retard de plus de 13 minutes.

Le peloton a été neutralisé pendant cinq kilomètres près de la ligne d'arrivée du Giro d'Italie, lorsque plusieurs coureurs sont allés au sol et que les secours avaient pris en charge les blessés.

Adam Yates, leader d'UAE à 23 km de l'arrivée, a été projeté dans le fossé et a dû abandonner la course, tandis que son coéquipier Jay Vine a dû abandonner. Des dizaines de coureurs ont également été impliqués dans des chute, et plusieurs ont dû abandonner la course. Le Britannique Adam Yates s'est relevé avec des visages maculés de boue et de sang avant de poursuivre la course, malgré un retard de plus de 13 minutes par rapport à l'arrivée





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